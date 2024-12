¡Se pudrió todo! Sandra arremetió contra Luz de Gran Hermano 2025 y explotaron las redes: “Payasa”

Gran Hermano 2025 está por celebrar las festividades con ciertas tensiones en la casa. Luego de la eliminación de Renato con más del 93% de los votos, las fricciones entre jugadores son cada vez más frecuentes.

Se llevó a cabo la segunda gala de nominaciones.

“Se dan cuenta de que la caga*** y que no están del lado correcto”, aseveró Santiago sobre la reacción de la casa a la eliminación del influencer, a lo que Luciana agregó: “Sus disculpas vienen con base en lo que pasó en la placa”.

Ahora bien, en la casa se han presentado múltiples peleas entre los jugadores. La protagonista de la disputa fue Sandra, quien ya no soportaría a Luz por algunas actitudes que tiene con sus compañeros.

El dardo de Sandra contra Luz en Gran Hermano 2025

El primer roce entre Sandra y Luz habría comenzado el pasado 16 de septiembre, cuando la oriunda de la Plata habló con Andrea sobre el consumo de dulce de leche por parte de la jujeña. “Esta chiquita si no come con dulce de membrillo, que lo coma solo”, destacó la instructora, a lo que la pescadora sentenció: “O no comas”.

Las hermanitas apuntaron contra la jujeña por comer una feta de jamón más el uso del dulce de leche. “Teníamos un montón de cosas dulces para comer y no era necesario el dulce de leche”, apuntó Keila con enojo por el uso del dulce.

Finalmente, en la habitación, Sandra comenzó a insultar a Luz tras considerarla como alguien que quiere llamar la atención. “Una pelotu** dios, no la fumo (...) es una mogólica porque quiera llamar atención porque nadie le da bo... Payasa”, aseveró la hermanita con molestia.

La postura del público a los dichos de Sandra contra Luz

Las declaraciones de Sandra generaron debate en redes sociales. En su mayoría, comenzaron a dudar sobre las intenciones de Luz e incluso la compararon con la personalidad de Rosina, la exparticipante de Gran Hermano 2023-2024.

“Yo pensé que posta tenían algo particular con luz hasta que ayer habló Andrea y también dijo que se hacía la chiquita medio raro, todo como puede ser que todas, exceptuando a Luciana no tengan otra opinión de ella”, “Capaz que hace algo luz que la producción no muestra por qué todas las chicas dicen lo mismo de luz hasta Andrea”, destacaron algunos fanáticos sobre Luz.