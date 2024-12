Renato de Gran Hermano 2025 rompió su silencio tras su eliminación: “Soy muy protector”

Gran Hermano 2025 ya es tópico de conversación en sus primeras semanas. La última eliminación a Renato representó un récord histórico al contar con el mayor porcentaje de votos en el reality (casi un 93%).

Con este panorama, el influencer de 27 años se presentó al estudio para hablar con los analistas. Allí, explicó un poco sobre su accionar durante sus últimos días en la casa, que involucró a Santiago.

Las primeras palabras de Renato tras salir de la casa

El joven de Perú se presentó ante Santiago del Moro y los analistas con una sonrisa en el rostro. Allí, Gastón Trezeguet arremetió contra él al determinar que envidiaba su “confianza” por las actitudes soberbias que tuvo.

“La envidio fuertemente porque que seas lindo no te hace dueño de la verdad ni egocéntrico. No justifica las acciones que tomaste dentro de la casa. Si tuviera que poner un título, pondría soberbia y delirio a tu estadía porque hablabas de un conocimiento que no demostraba nada”, sentenció Gastón sin tapujos.

Seguidamente, Renato determinó que su actitud vino porque buscaba proteger a sus amigos de los dichos de Santiago. “Era mi versión protectora. Como buen geminiano que soy, cuando se meten con los míos (...) Soy muy protector con los que son míos”, intentó justificar el exparticipante sobre su actitud en la casa.

Renato, el segundo eliminado de Gran Hermano.

Luego de su descargo, llegó el turno de Sol, quien consideró que el influencer se enfrascó en una disputa que los hermanitos dejaron en cuestión de días. “No fuiste inteligente que los demás armaron una guerra que duró un día y vos te montaste una guerra ajena que nada que ver y terminaste siendo hasta descolocado, porque se te notaba con mucha ira”, sentenció la panelista.

Finalmente, cuando Marina Calabró le consultó por qué se fue de la casa con más del 90% de los votos, el influencer consideró que se metió en una disputa que no le correspondía. “Forzaste el personaje con una obsesión contra Santiago (...) ¿Qué falló en tu juego? “, le consultó Marina, a lo que Renato admitió: “Falló que me metí en un quilombo que no era mío”.