Big Ari ingresó a Cuestión de Peso y sorprendió con su revelación: “Tomo un litro por día”

Cuestión de Peso es un programa de salud que ayuda a los participantes a bajar de peso, tener una vida más saludable y lograr un cambio de hábitos. El reality es conducido por Mario Massacessi y tiene un equipo de especialistas que guían a los concursantes a dejar atrás su sobrepeso. Un ex Gran Hermano se anotó y ahora forma parte del ciclo.

Cuestión de Peso con Mario Massacessi

A lo largo de los años, el programa logró cambiar la vida de muchas personas, entre ellos algunos famosos que ingresaron con el sueño de bajar de peso y tener un hábito saludable.

El nuevo participante es Ariel Ansaldo, conocido por todos como Big Ari. El ex Gran Hermano ingresó al reality para bajar de peso y contó cuáles son sus comidas favoritas que no puede dejar.

Big Ari Gran Hermano

Big Ari de Gran Hermano ingresó a Cuestión de Peso 2025

Ariel fue parte de Gran Herman 2022-23 donde logró conquistar al público con su carisma y humor. Luego ingresó varias veces más en otras temporadas para hacer reír a los participantes y crear momentos divertidos en la televisión. Ahora busca bajar de peso y tener un cambio de vida.

Big Ari en Cuestión de Peso

“Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también lo soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, comenzó su relato en el video de presentación.

“Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”, expresó con humor Big Ari.

Decidido a cambiar su vida, el ex Gran Hermano comentó en el piso del programa: "Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida. Ahora que engordé, tengo el pubis adiposo, no me gusta. Esa parte me da bronca, y el culo, yo tenía lindo culito. Ahora también se me cayó y hay unos pocitos de celulitis. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor, hace meses que no me peso, pero vengo a bajar, ojalá que se dé”.

Luego en el programa, Big Ari le contó a Massacessi su debilidad por los lácteos. “Si no me como unas palmeritas y un vaso de leche, no concilio el sueño. Tomo la leche en todas sus formas, en todos sus derivados. Me gusta mucho el queso. Tomo siempre, a la mañana no porque si no tengo gases y voy de cuerpo. Tomo a la noche porque me hace bien. Tomo un litro todos los días“, comentó el nuevo participante.

“La leche me da vida, bienestar. La tomo fría, así, de la heladera”, agregó Big Ari.