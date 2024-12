¡Se pudrió todo! Las hermanitas apuntaron contra Luz de Gran Hermano 2025 por la cocina: “Asquerosa”

Gran Hermano 2025 está por celebrar las festividades con ciertas tensiones en la casa. Luego de la eliminación de Renato con más del 93% de los votos, las fricciones entre jugadores son cada vez más frecuentes.

Se llevó a cabo la segunda gala de nominaciones.

“Se dan cuenta de que la caga*** y que no están del lado correcto”, aseveró Santiago sobre la reacción de la casa a la eliminación del influencer, a lo que Luciana agregó: “Sus disculpas vienen con base en lo que pasó en la placa”.

Ahora bien, en la casa se han presentado múltiples peleas entre los jugadores. Las protagonistas de estas disputas fueron las mujeres, quiénes no dudaron en atacar a Luz por ciertas actitudes en la cocina.

El dardo de las hermanitas contra Luz que incendió la casa

El primer roce con Luz comenzó el pasado 16 de septiembre, cuando Sandra habló con Andrea sobre el consumo de dulce de leche por parte de la jujeña. “Esta chiquita si no come con dulce de membrillo, que lo coma solo”, destacó la instructora, a lo que la pescadora sentenció: “O no comas”.

Luego de ello, las hermanitas apuntaron contra la jujeña por comer una feta de jamón más el uso del dulce de leche. “Teníamos un montón de cosas dulces para comer y no era necesario el dulce de leche”, apuntó Keila con enojo por el uso del dulce.

La situación escaló al punto de que Sandra comenzó a insultarla tras considerarla como alguien que quiere llamar la atención. “Una pelotu** dios, no la fumo (...) es una mogólica porque quiera llamar atención porque nadie le da bo... Payasa”, aseveró la hermanita con molestia.

Finalmente, las críticas se afianzaron este 18 de diciembre cuando Jenifer le solicitó a los hermanitos que se ocultaran los dulces de leche. En ese entonces, Lourdes la tildó de “inmunda y asquerosa”. “Esta es una inmunda garca asquerosa”, cerró la oriunda de la Plata con rabia.

La postura de Luz a las críticas

Desde otro aspecto, Luz se descargó con Luciana sobre el “bullying” que estaría recibiendo por parte de sus compañeras. “No voy a discutir por eso (...) No pienso discutir por comida, si quieren echarme la culpa está todo bien. Pero no estoy para literal eso. No me voy a prestar, por eso lo hablé, porque están diciendo mentiras”, sentenció la jujeña.