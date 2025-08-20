La insólita reacción de un participante de La Voz Argentina 2025 al piropo de Cazzu: “¿Estás soltero?”

La Voz Argentina 2025 sigue conquistando todas las noches al público por la pantalla de Telefe. El programa que conduce Nico Occhiato busca la mejor voz del país y tiene de jurados a Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole. En esta etapa tuvieron artistas invitados Zoe Gotusso, Cazzu, Emanuel Horvilleur y El Chaqueño Palavecino.

La Voz Argentina 2025

El programa de talentos se encuentra en la etapa de los Knockouts, en la cual se enfrentan participantes del mismo team con diferentes canciones y el coach debe elegir a uno de ellos, para eso cuenta con la ayuda del otro artista que se sumó a su grupo.

Cazzu está en el team de Luck Ra y desde que la cantante apareció en escena fue protagonista de distintos momentos. En la el programa que salió al aire el martes por la noche, la jujeña hizo un comentario a un participante que dio qué hablar.

Cazzu y Luck Ra en la Voz Argentina 2025

El comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina 2025

El momento que generó incomodidad en el participante se dio durante la preparación para salir a escena en los knockouts. En la sala de ensayo estaban Thomas Dantas y Francisco González como parte del duelo, Cazzu le dijo directamente a Dantas: “¿Estás soltero vos?“.

El comentario de la cantante fue en tono de chiste, y enseguida desmintió. Ante la pregunta, el participante se mostró sorprendido y halagado, pero un poco incómodo. “Ay, ay ,ay. Que me lo digas vos...”, comentó Dantas.

El participante se puso colorado y Cazzu rápidamente aclaró: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. Dantas le contestó divertido por la situación: “Me porto bien”.

Luego, en la presentación Thomas Dantas cantó “You are the reason” mientras que González interpretó “Aquellas pequeñas cosas”. En el momento de elegir los coaches cambiaron de lugar y fue la cantante quien tomó la palabra, a pesar de que no quería elegir entre uno de ellos, Thomas pasó a la siguiente etapa.