Entretenimiento / Televisión

La insólita reacción de un participante de La Voz Argentina 2025 al piropo de Cazzu: “¿Estás soltero?”

La cantante le dijo un picante comentario a un participante y este tuvo una actitud inesperada.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

20 de agosto de 2025,

La insólita reacción de un participante de La Voz Argentina 2025 al piropo de Cazzu: “¿Estás soltero?”
La insólita reacción de un participante de La Voz Argentina al piropo de Cazzu: “¿Estás soltero?”

La Voz Argentina 2025 sigue conquistando todas las noches al público por la pantalla de Telefe. El programa que conduce Nico Occhiato busca la mejor voz del país y tiene de jurados a Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole. En esta etapa tuvieron artistas invitados Zoe Gotusso, Cazzu, Emanuel Horvilleur y El Chaqueño Palavecino.

La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina 2025

El programa de talentos se encuentra en la etapa de los Knockouts, en la cual se enfrentan participantes del mismo team con diferentes canciones y el coach debe elegir a uno de ellos, para eso cuenta con la ayuda del otro artista que se sumó a su grupo.

Cazzu está en el team de Luck Ra y desde que la cantante apareció en escena fue protagonista de distintos momentos. En la el programa que salió al aire el martes por la noche, la jujeña hizo un comentario a un participante que dio qué hablar.

Cazzu y Luck Ra en la Voz Argentina 2025
Cazzu y Luck Ra en la Voz Argentina 2025

El comentario de Cazzu a un participante de La Voz Argentina 2025

El momento que generó incomodidad en el participante se dio durante la preparación para salir a escena en los knockouts. En la sala de ensayo estaban Thomas Dantas y Francisco González como parte del duelo, Cazzu le dijo directamente a Dantas: “¿Estás soltero vos?“.

El comentario de la cantante fue en tono de chiste, y enseguida desmintió. Ante la pregunta, el participante se mostró sorprendido y halagado, pero un poco incómodo. “Ay, ay ,ay. Que me lo digas vos...”, comentó Dantas.

El participante se puso colorado y Cazzu rápidamente aclaró: “Era joda, dejá nomás, yo soy más grande que vos”. Dantas le contestó divertido por la situación: “Me porto bien”.

Luego, en la presentación Thomas Dantas cantó “You are the reason” mientras que González interpretó “Aquellas pequeñas cosas”. En el momento de elegir los coaches cambiaron de lugar y fue la cantante quien tomó la palabra, a pesar de que no quería elegir entre uno de ellos, Thomas pasó a la siguiente etapa.

Temas Relacionados

MÁS DE Televisión
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS