La Voz Argentina 2025 sigue su curso y todas las noches conquista al público con las diferentes voces del país que buscan avanzar en la competencia. El programa conducido por Nicolás Occhiato está en una nueva etapa, en la cual el jurado de lujo: Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole tienen acompañantes de prestigio.

La Voz Argentina 2025

El reality de talentos pasó por la primera parte que son las Audiciones a Ciegas, donde los participantes se presentaban por primera vez y cantaban un tema de espaldas al jurado, si se daban vuelta avanzaban. Luego los que quedaron elegidos pasaron a las Batallas en la que dos del mismo team se enfrentaron cantando un mismo tema, uno de ellos quedó fuera de la competencia, aunque hubo excepciones.

Ahora están en el tercer nivel del ciclo de canto llamado Los Knockouts, en el cual dos participantes del mismo equipo se presentan juntos, pero cada uno canta un tema diferente. Esta tiene la particularidad de que el jurado cuenta con ayuda, no solo en la preparación, sino que están en el piso al momento de la performance.

Lali Espósito con Zoe Gotusso, Miranda! con Emmanuel Horvilleur, Luck Ra con Cazzu, y La Sole con el Chaqueño Palavecino. Este último es uno de los referentes del folclore del país y en su primer día en el reality fue protagonista de memes.

El momento viral de El Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina 2025

El Chaqueño fue viral en X porque al momento en que los concursantes cantaban cerraba los ojos y muchos sospecharon en que se quedó “dormido” en pleno programa. Rápidamente, usaron la foto del cantante de folclore para hacer memes y reírse de su actitud en el programa.

“Me descuidás dos segundos y soy el Chaqueño” y “Se dormía, estoy llorando de la risa”, escribieron algunos usuarios de la red social.

Además, dejó otro momento épico cuando Miranda! quiere robar a un participante que quedó eliminado del team Sole, pero justo Lali también aprieta el botón para disputar por el concursante.

“Qué lindo quilombo”, se escucha decir al Chaqueño Palavecino. Luego, agregó: “Se va a ir con la plumuda”, en referencia al look de Lali Espósito que hizo reír a todos.