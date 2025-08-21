La fuerte denuncia de un exparticipante de La Voz Argentina contra Miranda! que desató el escándalo: “Quisieron sacar...”

La Voz Argentina 2025 sigue su curso y está en la tercera etapa del reality de talentos que busca la mejor voz del país. El programa que sale al aire por Telefe tiene a Nico Occhiato de conductor y a los expertos de Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole de jurados.

La Voz Argentina 2025

En los Knockouts, los participantes del mismo equipo se enfrentan con canciones diferentes y cada coach debe elegir entre uno de ellos para que siga en la competencia. A esta etapa del reality se sumaron otros exitosos cantantes para ayudar al jurado en el entrenamiento y elección de quién pasa al siguiente nivel.

Para el team de Luck Ra se sumó Cazzu, a Miranda! fue Emanuel Horvilleur, a Lali Espósito fue Zoe Gotusso, y a La sole se sumó el Chaqueño Palavecino. En las últimas horas, se hizo viral un exparticipante de la competencia que se enojó por quedar eliminado y contó la verdad sobre cómo funciona el programa detrás de cámara.

Emanuel Horvilleur se suma al equipo de Miranda! para los knockouts de La Voz Argentina (Instagram La Voz Argentina)

Martín Guerrero de 41 años quedó eliminado de la competencia en los Knockouts cuando se enfrentó con Josué Cordero en el team Miranda!. El exparticipante no quedó conforme con lo que pasó y lanzó una fuerte denuncia contra el programa.

La acusación de un exparticipante de La Voz Argentina 2025 al programa

El hombre es ecuatoriano y en esta etapa cantó Si tú supieras de Alejandro Fernández mientras que Cordero, su rival cordobés, interpretó a La cosa más bella de Eros Ramazotti.

En una entrevista que dio a un medio ecuatoriano, Martín expresó con enojo: “Es cierto que el Knockout lo gané yo. La misma gente de Córdoba me dice: ‘Debiste haber pasado tu’. Y bueno, el que tenga ojos que vea y el que tenga oído, que escuche".

“Yo también me sorprendí muchísimo porque lo que se emitió realmente, fue muy poco en comparación a lo que pasó en ese momento“, apuntó el cantante contra la producción del programa por la edición que hicieron.

“La producción cortó mucho de lo que pasó, casi no hubo devoluciones. Quisieron sacar rápidamente mi concurso del aire. En ese momento ellos se pararon de sus sillas, se fueron con el coach invitado y debatieron qué hacer, cuando regresaron no dieron argumentos musicales válidos", sentenció Martín sobre las palabras de Miranda! para eliminarlo del certamen.

Así fue la presentación del participante que acusó a la producción de La Voz Argentina

“Se tomaron decisiones con corazón más que con razón y hasta cierto punto se justifica”, agregó el exparticipante.

Luego, Martín hizo una fuerte acusación contra la edición del programa y lanzó contundente: “Me di cuenta que habían manipulado mucho las voces, tanto la de él como la mía. Ya hay una desigualdad ahí y no es tan subjetivo".