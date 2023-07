Tomás Olmos, el juvenil de Talleres que emocionó a todos: lo que dijo de su papá y un recuerdo especial

En foco. Así fue el debut de Tomás Olmos, juvenil de Talleres que hizo su presentación en el empate ante Newell’s en el cierre de la Liga Profesional, para el equipo de barrio Jardín que terminó el torneo como subcampeón.

En foco, como el abrazo con su padre, Fabián, quien se desempeña como camarógrafo en Telefé, y cuyas imágenes se viralizaron por la profunda emoción del momento. Un premio en familia, al esfuerzo y la perseverancia.

El pibe Tomás Olmos marcó el gol de la reserva del triunfo de la reserva de Talleres ante Estudiantes de La Plata. También firmó su primer contrato. (Prensa Talleres)

“Estoy muy feliz, luché toda mi vida por vivir este momento. Cuándo me dijeron que iba a jugar estaba muy emocionado y nervioso. Después me solté y me sentí muy bien en el partido”, afirmó Olmos en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

#Ahora. Tomás Olmos, jugador de #Talleres en@TercerTiempo30 por @radiopulxo951:

🎙️"Mi papá hacía lo imposible para que yo pueda jugar y entrenar. Este debut se lo dedico a él que me acompañó y para mi vieja que me acompaña desde el cielo" pic.twitter.com/9aimsf1jcx — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) July 29, 2023

Del otro lado, Fabián confesó que todavía no podía hablar en un estado mezcla de nervios y alegría. “Mi papá hacía lo imposible para que yo pueda jugar y entrenar. Este debut se lo dedico a él que me acompañó y para mi vieja que me acompaña desde el cielo”, explicó Tomás, también conmovido.

CÓMO VALORÓ TOMÁS OLMOS EL SUBCAMPEONATO DE TALLERES

El Talleres de Javier Gandolfi completó un semestre para el aplauso, discutiendo con River el título de campeón hasta tres fechas antes del final. Un logro que cobra más significación para pibes como Tomás Olmos, que dan sus primeros pasos en la categoría.

Tomás Olmos, Santiago Fernández y Daniel Ribera jugadores de las divisiones inferiores de Talleres que fueron convocados al primer equipo. (Prensa Talleres)

“Tiene mucho valor ser subcampeones, no se nos dio esta vez pero vale. Tenemos un muy buen plantel y esto nos da un impulso para seguir trabajando”, aseguró el lateral derecho, que en sus comienzos era delantero de área y en Las Flores jugaba de volante.

EL RESPALDO DE REFERENTES EN TALLERES, COMO JULIO BUFFARINI

“(Julio) Buffarini siempre esta apoyando desde su experiencia y acompañando a todos, le toque jugar o no. Siempre me dice que sea agresivo en la marca para sentir confianza y pasar al ataque con más decisión”, explicó Olmos, de 18 años y desde 2018 en Talleres.