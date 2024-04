El Hockey del San Miguel y del Cultural con mucha actividad durante el fin de semana

El fin de semana fue de mucha actividad para los referentes del hockey en nuestra ciudad. Jugaron las categorías Infantiles, Juveniles, Planteles Superiores y Mami`s Hockey en diferentes torneos que se desarrollan durante este 2024 y cuentan con la participación del Cultural y el San Miguel.

El sábado en el Polideportivo Enrique Brizio se desarrolló con la presencia de los locales el Deportivo y Cultural más el Centro Vecinal San Miguel y varias instituciones de la zona; Río Primero, Santiago Temple, Tránsito, Calchín, Alicia, Devoto un encuentro de infantiles con una muy buena convocatoria de deportistas y por supuesto sus familiares desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 16 horas.

En cuanto a la competencia en el Torneo que organiza la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, el aurinegro fue local el domingo de Polideportivo de San Francisco donde con goles de Ludmila Pavón en cuatro oportunidades, Juanita Diaz en dos ocasiones, Ailén Varela y Bianca Sorzini en sub 16 fue triunfo por 8-0. En Reserva triunfo local por 1 a 0 con gol de Ariana Ferreyra y en Primera derrota para las chicas del “sanmi” por 2-0.

El Cultural jugó ante Independiente en Oliva solo en juveniles donde ganó por 1 a 0 en Sub 16, perdió 2-0 en Sub 14 y también fue derrota en sub 12 por 4 a 0.

Las Mamìs hockey de la verde estuvieron en el primer Seven del año en realizado en Córdoba club Athletic con muy buenos resultados, la categoría mayor trajo primer puesto ronda estímulo También el San Miguel fue representado por su equipo.

