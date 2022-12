Tamara Báez y la Joaqui, las grandes revelaciones de las famosas que la rompieron en 2022.

: si hay una persona que merece estar dentro de cualquier top de famosas en este 2022, esa es Tamara Báez . Más allá de su separación y sus polémicas con L-Gante y Wanda Nara,. Sus redes sociales se han llenado de seguidores, su cambio de look no pasó desapercibido y su debut como cantante cerró con broche de oro su 2022. Sin embargo, si hay que destacar un detalle de la ex de L-Gante en todo este año, es el cómo sabe imponer tendencia , especialmente cuando hablamos de sus retoques estéticos looks y diseños de uñas