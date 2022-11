Con una campera rosa pastel y uñas extra largas, Tamara Báez se llevó todas las miradas: “Después la borro”

Tamara Báez reúne 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram aunque no sea muy activa a la hora de subir contenido. No obstante, en los esporádicos caso en los que exhibe los looks que utiliza para salir con sus amigas o para pasar el día en casa con su hija Jamaica, los usuarios la llenan de corazones rojos y de comentarios.

Tamara Baez rompe la noche y disfruta de su soltería Foto: Instagram

Como ocurrió en esta oportunidad en la que la influencer se mostró con una campera inflable de tono rosa pastel metálico y por debajo dejaba entrever la presencia de una prenda blanca con un colorido estampado; y la presencia de su mano sobre la pierna le dio protagonismo a las uñas de acrílico que combinaba con las prendas que utiliza.

Tamara Báez presentó sus uñas y se llevó todas las miradas. Foto: Instagram.

Al mismo tiempo, optó por un look “al natural” ya que carecía de maquillaje, y es que el único trabajo estético que llevaba en su rostro en ese momento era la extensión de pestañas que le daba profundidad -y realzaba al mismo tiempo- a la mirada.

Tamara Báez posó desde el Country Club Banco Provincia. Foto: Instagram

Y aunque en la descripción del posteo escribió: “Después la borro”, aún continúa estando vigente la publicación a dos días de haberse realizado.

Cómo detuvo Tamara Báez los comentarios negativos que dejaban en su publicación

A pesar de que recibió casi 117 mil corazones rojos y 800 comentarios, la influencer optó por limitar la posibilidad de dejar mensajes en la publicación porque una gran parte de los usuarios respondía con palabras críticas y ofensivas.

Tamara Báez, novia de L-gante, posó frente al espejo y causó sensación. Foto: (@tamibaez13)

Así, la sección de comentarios quedó dividida en dos partes: los que defendían a Tamara y los que criticaban. “Y para qué la subís si la vas a borrar?”, “Anda a laburar”, “vende la campera y paga la luz piba” escribieron algunos, mientras que otros mencionaron: “Me matan los comentarios anda a la burar, ridícula, etc, para qué la siguen? Bastante bien está ella y su hija impecable para que le cuestionen lo que hace con su tiempo”, “Super bichota, una mujer empoderada, humilde, con una hija hermosa” y ”No la borres! estás re linda!”.