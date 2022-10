Tamara Báez lució un “total black”, pero su duro mensaje contra L-Gante se robó toda la atención.

Tamara Báez es la expareja de L-Gante, a quien se lo encuentra en rumores de romances con la empresaria Wanda Nara luego de su mediática ruptura con el jugador Mauro Icardi.

Luego de que el referente de Cumbia 420, blanqueara su separación después de varias idas y vueltas con su pareja, Báez obtuvo mucha repercusión por sus polémicas declaraciones.

Tamara Báez Foto: (@tamibaez13)

Para responderle, la influencer grabó un video con un total black en sus redes sociales. Para un atuendo descontracturado de domingo por la tarde, Báez lució un mini top tono oscuro dejando al descubierto el abdomen. Como accesorio escogió una gorra del mismo color.

Su marca registrada son sus uñas largas con diseños alocados. Sin dejar de lado, el típico delineado negro que siempre lleva la joven. Aunque a los seguidores les llamo la atención la dura respuesta a Elián.

Tamara Báez VS L-Gante en el Día de la Madre

Ayer por el Día de la Madre, Elián le dedicó un posteo, a la mamá de Jamaica y escribió: “Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre”.

L-Gante y Tamara Báez están envueltos en un batalla legal

La mamá de Jamaica no dudo ni un segundo en contestarle y le aclaró: “Metete el saludo sabes dónde, negrito. Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado, ¡pero te falta mucho a vos!”.

La respuesta del intérprete, por supuesto, no tardó en llegar, ya que es común las idas y vueltas vía redes sociales entre ellos. “Haría un asado, pero no me puedo acercar”, le dijo L-Gante haciendo referencia a la denuncia.

Tamara Báez volverá a retocar su rostro que está cada día más cambiado (Instagram).

Acá es donde entra en juego el posteo principal donde la joven viste un total look. “Que me hagan asadito todos menos vos”, concluyó Tamara Báez.