Tamara Báez habló sobre un posible acuerdo con L-Gante: “Falta mucho”

Tamara Báez y L-Gante fueron una de las parejas más polémicas del último tiempo. Semanas atrás el cantante de Cumbia420 confirmó que estaba separado, aunque el escándalo había empezado un tiempo atrás cuando Báez acusaba al artista de no estar nunca en su casa, que se la pasaba lejos de su hija.

Sin embargo, el ojo de la tormenta se agrandó cuando comenzaron a circular rumores de que L-Gante y Wanda Nara estaban muy cerca. Resulta que todo comenzó cuando la empresaria (que también confirmó su separación) se contactó con el cantante para convocarlo como modelo de su marca de ropa.

L-Gante y Wanda Nara, en medio de las versiones que dan cuenta de un romance entre ambos. (Instagram).

Nara está a punto de lanzar una línea de indumentaria de ropa más urbana, muy a su estilo, y decidió que el artista era una gran figura para la marca. En esta línea es que los famosos comenzaron a salir a cenar, hacer vivos en Instagram que superaban los 70 mil espectadores y a pasar mucho tiempo juntos.

Wanda Nara y L-Gante dan qué hablar con su supuesta amistad.

Esta situación no le cayó nada bien a Tamara quien decidió que hasta que no se llegue a un acuerdo y L-Gante no cumpla con las condiciones básicas para hacerse cargo de su hija Jamaica, el artista no podría ver a la pequeña. Pero para ese momento las cosas estaban completamente desbarrancadas.

El regalo que recibió Jamaica, la hija de L-gante y Tamara Báez. Foto: Instagram

Báez se encargaba de dejarle saber a Wanda que no estaba nada de acuerdo con su comportamiento e incluso la trató de hipócrita “por hacer lo mismo que la China Suárez”. Sin hacerle mucho caso a las críticas, el cantante y la empresaria siguieron compartiendo tiempo e incluso L-Gante fue consultado por Wanda en la mesa de Mirtha Legrand. “No estamos conociendo”, dijo el artista.

El acuerdo de Tamara Báez con L-Gante

En un intento por lograr conciliar un poco de tranquilidad, la expareja decidió sentarse y llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas y la cuota alimentaria. En la mañana del jueves, Tamara habló con Socios del espectáculo sobre el acuerdo y se mostró muy contenta.

Tamara Báez comentó un vivo donde participaban Wanda Nara y L-Gante.

“Felicidades Tami, llegamos a un acuerdo”, le dice el notero a la joven quien responde un poco dubitativa: “Sí…”. “¿Contenta con eso? ¿Es como darle un fin a la situación Tami?”, retruca el notero. “No, falta mucho todavía”, contestó Báez sin dar mucho detalle.

“¿Qué falta?”, pregunta el periodista que recibe una seca respuesta de Tamara: “Falta la cuota alimentaria”. Luego el notero le consultó sobre si había reclamado una vivienda propia y quiso ahondar en el tema de Wanda Nara, pero no tuvo mucha respuesta. “Sin comentarios”, fue la contestación de la amiga de Tamara ante la pregunta del movilero.