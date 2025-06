El desesperado mensaje de Tamara Báez que alarmó a sus seguidores: “Le pido a Dios...”

Tamara Báez es una influencer argentina que saltó a la fama cuando era la pareja de L-Gante con quien tuvo a su hija Jamaica. La famosa logró trascender en el mundo virtual y creó una comunidad de seguidores con los que comparte su vida. Hace días que muestra el delicado momento que vive en su familia.

Es común ver a la famosa compartiendo contenido e interactuando con miles de seguidores, allí les cuenta su rutina y los momentos especiales con su hija Jamaica. Sin embargo, hace unos días, que Tamara no está pasando por un buen momento y mostró su preocupación.

Cómo está de salud la madre de Tamara Báez.

Sin dar más detalles, hace unos días, Tamara compartió una conmovedora foto, en donde se la ve sosteniendo la mano de su mamá en la sala de un centro médico. “Todo va a estar bien, mami. Sos muy fuerte. Te amamos”, escribió junto a la imagen.

El mensaje de Tamara Báez que generó preocupación en sus seguidores

Si bien no contó que sucedió, este fin de semana volvió a expresare sobre el delicado momento familiar y pidió a Dios por la salud de su mamá.

Tamara dejó de lado sus publicaciones habituales y compartió un alarmante pedido por la salud de su mamá. La famosa mostró una foto del cielo y escribió: "Solo le pido a Dios que mi mamá salga de esto”, junto al emoji de manos rezando y un corazón.

El mensaje de Tamara Báez que llamó la atención

La ex de L-Gante no pasa por un buen momento emocional y pidió oraciones a sus seguidores. A pesar de que no compartió los detalles de la salud de su mamá generó preocupación.

Tamara es muy cercana a su mamá por lo que no dudó en estar todo el tiempo con ella en este difícil momento.

Más tarde, la influencer informó cómo sigue el procedimiento médico de su mamá: “Ya pasaron a sala a mamá. Gracias Dios. Ahora sí, hermoso y bendecido domingo”.