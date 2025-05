Evangelina Anderson habló sobre los rumores de romance con L-Gante y contó la verdad.

Evangelina Anderson quedó en el centro de una polémica y decidió dar explicaciones para defender su imagen. Todo comenzó cuando compartió en sus historias de Instagram una captura con mensajes de admiradores que la elogiaban. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que entre esos mensajes figuraba uno de L-Gante.

El mensaje de L-Gante para Evangelina Anderson.

El cantante no le escribió palabras, pero sí le envió un emoji con un ojo tapado y el otro abierto, dando a entender que la estaba observando. El gesto no pasó desapercibido y muchos interpretaron que Evangelina expuso, intencional o no, que la expareja de Wanda Nara sigue pendiente de ella, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de romance con L-Gante

Al notar el revuelo que se había generado en redes sociales y medios digitales, Evangelina Anderson decidió tomar cartas en el asunto. Lejos de alimentar la controversia, la modelo optó por responder de manera directa, aunque sin perder la calma. Para aclarar su postura, replicó en sus historias una publicación que hacía referencia al tema y escribió un contundente mensaje con el que buscó cerrar la polémica.

“Dejen de inventar. Yo no expuse a nadie, ni busco conflictos con nadie jamás”, sentenció, dejando en claro que su intención nunca fue generar tensiones ni provocar a terceros. Con estas palabras, Evangelina intentó ponerle fin a las especulaciones que la señalaban como responsable de haber dejado en evidencia a L-Gante, y por ende, de haberse posicionado en una supuesta disputa con Wanda Nara.

Evangelina negó el romance con L-Gante.

Durante varios años, Evangelina y Wanda estuvieron enfrentadas en una competencia mediática por el título de la vedette más destacada de la Argentina. Sin embargo, con el tiempo dejaron atrás esas diferencias. En la actualidad, mantienen una relación mucho más cordial, en gran parte gracias a la amistad que une a sus hijos, Valentino López y Bastian Demichelis, lo que contribuyó a acercarlas.

Contrario a lo que se podría pensar, Anderson mostró su apoyo y cercanía a Martín Demichelis tras su salida como director técnico del Monterrey de México. Por medio de sus redes sociales, él se despidió del público mexicano y aprovechó para agradecer la calidez y hospitalidad que recibió durante su estadía.