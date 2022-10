¿Lo está provocando? L-Gante subió una nueva foto con Wanda Nara tras la furia de Mauro Icardi

Tras el vivo de Mauro Icardi y toda la polémica con el hijo mayor de Wanda Nara, L-Gante volvió a aparecer en las redes sociales con una nueva foto junto a Wanda Nara.

Es que el día de ayer ya había compartido una foto junto a la rubia, donde solo se los ve a ambos sentados y de espaldas a la cámara.

L-Gante provocó a Mauro Icardi con una foto junto a Wanda Nara. Foto: Gentileza Instagram.

Esta foto fue acompañada por una imagen de la famosa película animada “La dama y el vagabundo”. Rápidamente el posteo se hizo viral y llamó la atención de quienes siguen atentamente la telenovela que se ha estado desarrollando tras el famoso Wandagate del año pasado.

Ahora, el cantante decidió redoblar la apuesta: compartió en sus historias de Instagram una nueva foto junto a Nara, donde se lo ve a él de pie y con la campera abierta, mientras ella está sentada en el suelo.

La nueva foto de Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram

Es posible que ambas publicaciones tengan una razón, la primera podría ser parte del videoclip de la famosa canción que L-Gante le dedicó a Wanda, mientras que la segunda sea de la marca de ropa deportiva que la rubia está lanzando. Sin embargo, la duda sobre cuál será el siguiente paso en el actuar de Mauro Icardi todavía está presente.

La decisión de Wanda Nara tras el vivo de Mauro Icardi

Tras el descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, la empresaria tomó cartas en el asunto y decidió salir a contar detalles de su separación del futbolista, entre ellos, el lugar en donde vivirá cuando regrese a Turquía y cómo será el régimen de visitas a sus hijas.

Wanda Nara mostró el increíble recibimiento a Mauro Icardi en Turquía. Foto: Instagram.

El encargado de contar todo fue Ángel de Brito en LAM, donde explicó que los cinco chicos y la empresaria “Se van a quedar a vivir hasta junio en Estambul, cuando se termina el préstamo de Icardi”. Luego, al finalizar el contrato del PSG con el Galatasaray, la hermana de Zaira volvería a Europa.

“Cada padre va a tener 25 días a los chicos de corrido. Esto no quiere decir que no los puedan ver en esos días. Es lo acordado, no hay problema de visitas”, agregó.