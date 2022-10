Mauro Icardi criticó a Wanda Nara y la tildó de “mentirosa”: “No puedo defender lo indefendible”

Mauro Icardi rompió el silencio y se refirió a la turbulenta relación con su esposa, Wanda Nara. El futbolista hizo un vivo desde su cuenta de Instagram y habló sin tapujos sobre cómo considera los dichos y actitudes de la empresaria. “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes”, señaló.

Los rumores de separación y divorcio entre ambas figuras ya es cuenta corriente. Ahora, por primera vez, Icardi decidió dar a conocer su punto de vista ante sus seguidores en la red social. Manifestó que Nara miente sobre él, que la defendió siempre que pudo y reclamó que todavía no haya vuelta a Turquía, donde viven desde hace poco tiempo.

Mauro Icardi respondió de todo sobre Wanda.

“Soy una persona y me duelen muchas cosas, que son inventadas en un 99%. Wanda hizo una publicación acerca de que estábamos separados. Estamos viendo, en realidad, esta historia de que nos separamos, no nos separamos. Pero la verdad es que todavía estamos casados”, dijo el jugador.

Contó, en un tono confundido, que días atrás él viajó a la Argentina para para estar unos días con ella: “La pasamos bien, estuvimos en casa, juntos y todo lo más bien... hasta el día siguiente que me volví, cuando ella otra vez salió a decir que estamos separados”.

“Quiero aclararles que no estoy loco, no estoy enfermo por poner un posteo con la madre de mis hijas, con la madre de los cinco nenes. No estamos divorciados como andan diciendo. La conozco más que nadie, sé que clase de persona es y siempre la defendí... pero estamos en un punto en que ya no tiene defensa. Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”, dijo categóricamente.

Además, reclamó que pese a haber terminado las grabaciones del reality “¿Quién es la máscara?” todavía sigue en el país y no haya volado a Estambul. “Estoy con los nenes, que tienen escuela, fútbol, sus activdades. Esperemos que la madre se digne a venir, porque terminó la grabación del programa que estuvo haciendo y todavía no volvió”, subrayó.

Qué dijo Icardi sobre la polémica con la China Suárez

Icardi trajo a cuento la polémica que hubo el año pasado, cuando explotó el supuesto affaire con la China Suárez. En esa oportunidad, trascendió que Wanda Nara le había pedido el divorcio, pero quedó en nada. “Si hay algo que tengo es que no soy mentiroso, si es para bien o para mal, siempre digo la verdad. Ya me harté de tanta mentira, de tanto invento así que será así de ahora en adelante”, dijo.

"Te amo, toxi", le había dicho recientemente Icardi a su esposa.

“Wanda pide la separación hace un año, según ella, y nunca lo hace. Obviamente alguna vez terminará siendo verdad, pero hace un año que dice que se quiere separar y después hay un chantaje, una amenaza, hay algo y nunca se separa”.

Y agregó: “Se creó un ambiente un poco raro después de lo que pasó el año pasado. Tampoco voy a aclarar qué fue lo que pasó o no pasó. La gente que lo sabe y la que lo tiene que saber, en primer lugar, Wanda, sabe toda la verdad”.

Icardi aseguró que Wanda “sabe la verdad de lo que pasó y lo que no pasó”. “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no, y muchas cosas en el medio. Y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal, pero deja claro que no estamos divorciados. Para mí, las cosas se hablan en persona, no con mensajitos que dicen ‘me separé’”, subrayó.