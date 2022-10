L-Gante confirmó en la mesa de Mirtha su vínculo con Wanda Nara: “Voy a decir la verdad, nos estamos conociendo”

Este sábado por la noche el cantante del género urbano, L-Gante, participó de la mesaza en el programa de Mirtha Legrand. Los rumores de su romance con la recientemente separada Wanda Nara no paran de crecer y las expectativas de los fanáticos estallan las redes sociales.

El artista decidió romper el silencio y contar la verdad frente a las cámaras.

L-Gante rompió el silencio en el programa de Mirtha

El episodio comenzó cuando Mariana Calabró dijo a la conductora: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”.

Rápidamente Luciana Salazar agregó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

El cantante no pudo quedarse callado y atinó a decir: “Puede ser”. Frente a las miradas atónitas, Mirtha decidió ir a fondo: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó, haciendo referencia a las últimas novedades de esta historia.

Wanda Nara y L-Gante más juntos que nunca

L-Gante no lo negó y develó el misterio: “No, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”.

Los rumores de un supuesto embarazo entre Wanda Nara y L-Gante

En las últimas horas un rumor toma mucha fuerza: no solo estarían en pareja la empresaria y el cantante. En el programa de Crónica HD, el periodista Fernando Piaggio afirmó que Wanda estaría esperando su sexto hijo, pero el padre no sería Mauro Icardi sino L-Gante.

Este comentario tendría un sostento sólido. Recordemos que hace un tiempo el futbolista y ex pareja de Wanda, había adelantado en sus redes sociales que se venía “el varón”, en referencia a que él tuvo dos hijas con la empresaria (Francesca e Isabella).

L-Gante publicó una foto con Wanda Nara. Foto: Instagram/lgante_keloke

Si bien el periodista no pudo confirmar la información de forma fehaciente, aseguró que le llegó “esa fuerte versión”. Piaggio, además, insistió en que faltaban solo algunas horas para que L-Gante oficialice su relación con Wanda Nara en La noche de Mirtha, lo que finalmente sucedió.