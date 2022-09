Wanda Nara hizo un vivo en Instagram con L-Gante: “Me dejaste colgada”

Wanda Nara y L-Gante protagoninzaron este jueves un vivo en Instagram para presentar la nueva colección de ropa deportiva de la empresaria.

El vivo empezó 20:30, media hora después de lo pactado, ya que el cantante tardó en aparecer y ella tuvo que maquillarse. “Me dejaste colgada”, le dijo con humor Wanda cuando L-Gante se sumó al vivo.

Minutos más tarde, el cantante se refirió a la centa que compartieron días atrás -hecho que generó polémica por la elevada suma que pagaron- y Wanda aseguró que fue ella quien pagó la cena. “Debés ser al único hombre que le pago”, dijo la empresaria.

Tamara Báez volvió a apuntar contra L-Gante

Apenas horas antes del vivo que protagonizaron Wanda y L-Gante, Tamara Báez -mamá de Jamaica- volvió a cargar duro contra el cantante y su suegra.

“No tengo miedo a nada, ni a volver a vender sándwich de milanesa, pero que sean las cosas como corresponden y que den lo que tienen que dar. Si no le da a la hija, se lo comen los demás. Sin familia, él apoyo verdadero no tiene. Nosotros estuvimos realmente solos cuando comíamos arroz hervido”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Y la relación de la mamá de Elián con mi hija no tiene. Nunca me voy a olvidar con Elián estaba de viaje en Córdoba, le conté que estaba embarazada y lo primero que me dijo fue ‘yo aborté 2 veces, no pasa nada. No podés ser mamá, Elián no está nunca’”.

Tamara Báez apuntó duro contra L-Gante. Foto: Gentileza Instagram.

Qué dijo Tamara Báez sobre la cena de L-Gante y Wanda Nara

Hace pocos días se conoció que L-Gante habría ido a cenar a un reconocido restaurante en compañía de Wanda Nara. El cantante y la empresaria no estuvieron solos, pero sí se sentaron juntos.

Quien reveló la cantidad que habría gastado el cantante de cumbia en la reunión fue Damián Rojo, periodista en el programa “Argenzuela” de Jorge Rial, quien señaló que la cena costó $110mil.

L-Gante Wanda Nara Foto: Instagram

Al enterarse de esta cena y del costo que había pagado el cantante por ella, Tamara Báez explotó en sus historias de Instagram. “No llores cuando el abogado te pida lo que le corresponde a tu hija”, expresó junto a la foto del cantante y la empresaria.

A los pocos minutos decidió eliminar sus dichos de su perfil. Pero ya era demasiado tarde, sus seguidores le habían sacado captura y el mismo perfil de chismes que subió la foto de la cena en Instagram se encargó de compartirlo.