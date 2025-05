Un influencer argentino se comió la placenta de su hija: “Es un tesoro”

Un influencer argentino generó una fuerte repercusión en redes sociales tras publicar un video en el que se lo ve comiendo la placenta de su hija recién nacida. El hecho ocurrió luego de un parto domiciliario, que también fue registrado en imágenes.

“Ayer nació mi hija en casa de forma natural y para honrar ese gesto ancestral nos vamos a morfar la placenta”, dijo el protagonista @gagolucas5, en el video que rápidamente se viralizó y provocó reacciones de todo tipo entre los usuarios. La grabación muestra cómo, tras el nacimiento, el hombre recoge la placenta y decide ingerirla cruda mientras comparte su visión sobre la práctica.

Los motivos del influencer argentino

Según explicó, optó por no acudir a un hospital para estar “cerca del instinto y no cerca del miedo”, y criticó el sistema de salud por descartar este órgano. “En la mayoría de los hospitales la placenta no se respeta, la descartan. Lo que para nosotros es un tesoro, para el sistema es una basura”, afirmó.

El video generó un alto volumen de comentarios y búsquedas relacionadas con el consumo de placenta humana, especialmente sobre si se trata de una práctica común o saludable.

¿Es normal comer la placenta?

No es una costumbre extendida ni respaldada por organismos oficiales de salud. Según la inteligencia artificial de la red social X (antes Twitter), esta práctica no es habitual ni recomendada por la medicina moderna. Ingerir placenta cruda puede conllevar riesgos sanitarios, como infecciones bacterianas, debido a la exposición a fluidos corporales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también ha advertido en ocasiones anteriores que no existen estudios científicos concluyentes que respalden beneficios para la salud tras el consumo de placenta, y que podría implicar riesgos para la madre y el bebé, especialmente en casos de lactancia.