Valentina Zenere cuenta con una comunidad de 9,9 millones de seguidores en Instagram. La actriz que pasó de Soy Luna a Élite es reconocida en muchas partes el planeta. Es por eso que cuenta con tantos admiradores.

Valentina Zenere Foto: Valentina Zenere

En su cuenta de Instagram acaba de compartir un posteo con un outfit super atrevido. Se trata de un catsuit negro estilo cut out y unos guantes de cuero. Ambas prendas se encuentran entre las más usadas de la temporada europea.

Valentina Zenere posó con la ciudad de fondo luciendo unos pantalones cargo y un top estilo corset. Foto: instagram

Qué dijo Valentina Zenere en su paso por el programa La resistencia

En España es muy conocido el programa conducido por David Broncano, “La resistencia”. Suele entrevistar a varios exponentes de la música latinoamericana. En este caso quien se sentó en su sillón fue Valentina. Se trató de la primera vez que está asistía al programa.

Le llovieron los corazones Foto: Instagram/valentinazenere

Las preguntas que el conductor re realizó fueron picantes. Davis le preguntó si quería ser madre, a lo que la joven contestó que sí y que pronto. Luego de que Broncano indagase más, la actriz bromeó: “En noviembre, para luego asegurar: “En tres o cuatro años”. Además confesó que quiere tener cuatro hijos.

Valentina Zenere se lanzó a la música Foto: Instagram/ValentinaZenere

La joven además hablo de sexo y dinero. Con respecto a su actividad del ultimo mes respondió: “Soy una persona que trabajo mucho, llego muy cansada a casa y cuando me duermo, no me gusta ni que se me acerquen”. Sobre la plata mencionó “Ese tema me amarga porque soy muy ambiciosa, lo que me dan ganas es de tener un montón. Honestamente, no sé cuanto dinero tengo en el banco porque lo lleva mi padre”