Desde su salto a la fama con “Soy Luna”, la carrera de Valentina Zenere no para. Comenzó en la actuación con tan solo 13 años en “Casi Ángeles” y ahora es una de las estrellas de “Élite”, la reconocida serie española de Netflix. Pero ambiciosa, expandió sus horizontes y empezó a dar sus primeros pasos en la música.

El pasado 15 de junio, la ex “chica Disney” estrenó su primera canción: “Cero coma”, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y es el nuevo hit del género urbano. Pero también conquista a todos a través de las redes sociales donde despliega su lado más seductor y fashionista.

Llamó la atención de todos Foto: Instagram/ValentinaZenere

Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 24 años comparte fotos con sus más de 9.9 millones de seguidores de sus diferentes outfits de todos los días y también para los eventos especiales que le toca presenciar. En esta oportunidad dejó ver algo del estilo que se podrá ver muy pronto en la Argentina durante la temporada de verano 2023.

Instalada en España, donde vive con su novio, Jordi Lladó, anticipa cuáles serán las próximas tendencias de la moda una vez llegadas las altas temperaturas al país. La joven posó con un look total black de chaqueta de cuero con una minifalda haciendo juego que completó con un cinturón del mismo material y una cartera de tachas.

La moda que se viene Foto: Instagram/ValentinaZenere

Lo más llamativo de su atuendo, además de sus uñas amarillo flúo, fue el top tipo corset con el que dejó lucir su figura. Se trata de una prenda que ya eligió en otras oportunidades por lo que se vendrá con fuerza para la próxima temporada.

El jugado top estilo corset de Valentina Zenere. Foto: Instagram/ValentinaZenere

En pocas horas cosechó más de 139 mil “me gusta” y comentarios como: “Claro que yes”, “Guapa”, “No podes ser tan linda”, “Que mujer” y “Te amo”, además de emojis de fueguitos y caritas enamoradas.

Valentina Zenere habló de su faceta como cantante

Tras las primeras semanas de su canción disponible, la joven artista reflexionó acerca sobre esta nueva etapa en su carrera. En diálogo con el medio español EuropaFM, destacó: “Canto hace un montón, hice giras con Soy Luna en la época de Disney Chanel así que tenía experiencia pero así solita es lo primero”.

“Soy una workalcoholic, me da mucho respeto empezar en este mundo y yo soy de las que lo quiere hacer todo perfecto, vengo trabajando hace un montón pero no me animaba todavía”, confesó. Y al mismo tiempo reconoció que “los cantantes tienen un personaje de sí mismos, algo mucho más complicado, porque en la actuación es otra cosa”.