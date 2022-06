Desde los 13 años se la puede ver en la televisión con su debút en 2010 en “Casi Ángeles”, Valentina Zenere siempre supo que el mundo del espectáculo era lo suyo. Estudió comedia musical y se destacó desde pequeña como modelo de reconocidas marcas. Ahora alcanzó la fama internacional por su participación en “Élite” y apostó por una nueva faceta: una carrera musical.

Este miércoles la ex “chica Disney” estrenó su primer single, “Cero Coma”, ya disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una canción con ritmos latinos mezclados con sonidos urbanos que narra la historia de una mujer que sabe lo que quiere, y a quién quiere. Tal es su actitud frente a las cámaras, la joven de 25 años se muestra como una artista versatil, misteriosa y polifacética.

Valentina Zenere se lanzó a la música Foto: Instagram/ValentinaZenere

Luego de una reconocida trayectoria en Argentina y Latinoamérica gracias a su papel en “Soy Luna”, que la llevó de gira por varios países de la región, en el 2020 la artista se mudó a España. Allí conoció a su novio, Jordi Lladó, con quien convive en Madrid.

Tras participar de un casting fue seleccionada para participar de la reconocida serie de Netflix “Las Chicas del Cable” en el papel de Camila Salvador en los capítulos finales de la última temporada.

Aquel personaje le valió su entrada a “Élite” donde se convirtió en una de las últimas incorporaciones del elenco en la quinta entrega de la saga española. En la actualidad se luce en la piel de Isadora Artiñán, una estudiante argentina recién llegada al colegio de Las Encinas.

La carrera de Valentina Zenere en la música

Si bien el lanzamiento de “Cero coma” es el paso más contundente de Valentina Zenere en el camino de la música, no es la primera vez que demuestra su talento al cantar. En la serie de Disney le ha tocado desarrollar diferentes números musicales. Una de sus performance más destacadas se trata de la interpretación de “Catch Me If You Can” en inglés, idioma que maneja con facilidad.