El gran salto a la fama internacional para Valentina Zenere llegó con su incoporación al elenco de “Élite”. A partir de la quinta temporada de la serie de Netflix, la joven argentina se convirtió en una de las protagonistas de la trama que triunfa en España y en el mundo.

Pero antes de desempeñarse como Isadora Artiñán, la nueva alumna de Las Encinas, la joven artista cosechó una amplia y variada carrera en diferentes series, tanto en la Argentina como en el exterior. Tal es así que su primera aparición en una novela fue a sus 13 años en la tira “Casi Ángeles” en el 2010.

Valentina Zenere se mostró con un look increíble. Foto: Valentina Zenere

Luego le llegó la oportunidad de ser la antagonista de “Soy Luna”, serie de Disney producida para América Latina, donde compartió elenco con actores y actrices de la región. Allí interpretó a Ámbar y supo sacar su costado más sombrío frente a la pantalla, por el que se ganó el “amor-odio” de miles de televidentes.

1. Cuántos años tenía Valentina Zenere en “Soy Luna”

La serie de la reconocida firma del ratón se emitió entre el 2016 y el 2018. Comenzó a grabar la tira cuando tenía 19 años. Su personaje de malvada le valió ganar los Kids Choice Awards como “Villana Favorita” en las ediciones del 2016 de Argentina, México y Colombia. Valentina nació el 15 de enero de 1997.

2. Qué idiomas habla Valentina Zenere

La también modelo y cantante, habla muy bien el idioma inglés. Cualidad que demostró en “Soy Luna” con la interpretación de la canción “Catch Me If You Can”. Además le abre las fronteras a explorar cualquier tipo de personaje más allá de las producciones hispanas.

3. Qué estudió Valentina Zenere

Desde chica mostró interés en la actuación, lo que la motivó a estudiar comedia musical. Sus primeros pasos los dio en diferentes comerciales de Barbie hasta que llegó a la pantalla de Telefe con “Casi Ángeles”. También se la pude ver en “Aliados”, “Los Únicos”. En España también fue parte de “Las Chicas del Cable” en algunos capítulos de la última temporada.

4. Quién es el novio de Valentina Zenere

La artista de 25 años está en pareja con Jordi Lladó, de 24 años, origen catalán y nieto del expolítico y magnate español José Lladó. Comenzaron a salir en el 2020 y muy pronto se fueron a vivir juntos. Actualmente conviven en Madrid, España.

Comparten eventos y viajes Foto: Instagram/valentinazenere

5. Cómo es el personaje de Valentina Zenere en “Élite 5″

En “Élite 5″ la artista supo ponerse en la piel de Isadora Artiñán, una estudiante argentina recién llegada a la escuela. Se destaca como la emperatriz de Ibiza y reina de la noche.

En sus primeras apariciones juega con un personaje enigmático que no demuetra sus verdaderas intenciones con Philipe (Pol Granch), a quien defiende tras sus acusaciones de violación. En la serie comparte elenco con André Lamoglia, quien también se incorporó a la ficción.

6. (Bonus) Los diferentes looks de Valentina Zenere

Aunque su look más característico es con el pelo rubio, con el paso de los años, la joven probó varios estilos. Nunca se alejó demasiado de su color natural, pero jugó con los largos y las diferentes tonalidades tanto por su gusto personal, como también para adaptarse a los requerimientos de los programas en los que participó.