Con un personaje tan inesperado como enigmático, Valentina Zenere irrumpe en la última temporada de “Las Chicas del Cable”. La argentina de 23 años se sumó al elenco en el cierre de la serie de Netflix para interpretar a “Camila Salvador” y lo reveló poco antes del estreno.

Luego de las grabaciones en Madrid, la joven actriz pasa la cuarentena en Buenos Aires y le contó a Rumbos Digital cómo fue la filmación de los episodios finales la exitosa serie española, que están disponibles desde este viernes 3 de julio.

-Sabemos muy poco sobre Camila Salvador. ¿Qué nos podés adelantar?

-Ella es una cantante estrella de ópera y tiene un novio que se llama Bernardo. A él lo estaba persiguiendo el régimen y por esto conecta con Lidia, Francisco y Elisa, y los ayuda a sacar a sus amigas del centro penitenciario.

Valentina Zenere en "Las Chicas del Cable" (NETFLIX)

-¿Te sentiste a gusto con tu personaje?

-Súper a gusto. Cuando me contaron sobre el personaje me quedé tipo "wow". Cuando leí la primera escena en la que mi personaje aparece pensé 'nunca puedo hacer una aparición tranquila en una serie', porque mi personaje llega con todo, es una presentación fuerte.

-Esta serie tiene una perspectiva feminista. ¿Cómo te sentís trabajando con estas temáticas?

-Me siento súper cómoda. Me parece que hay mucho por hacer, pero cada vez se va hablando y concientizando más. Y que lo normalicen de esta manera en una serie me parece espectacular. En realidad, no debería sorprendernos, es lo que debe ser. Entiendo que todavía quedan cosas por hacer y me parece espectacular que le den visibilidad, sobre todo hablando de mujeres en los años 20.

Valentina Zenere en "Las Chicas del Cable" (NETFLIX)

-¿Cómo fue tu experiencia al sumarte a un elenco que ya se conocía desde hace varios años?

-Por suerte me sentí súper cómoda. Tenía muchos nerviosa previos porque sé lo que es un rodaje de tanto tiempo y se termina formando como una familia. Cuando llegás es como que sos la nueva del colegio, entonces me generó un poco de nervios. Pero me recibieron de forma increíble todos desde el primer día. Los chicos de maquillaje, peinado, vestuario, que son los primeros que conocí, fueron increíbles. Después me encontré con todos y la mejor, me sorprendió como todo era tan cálido y ameno de trabajar. Fue realmente una experiencia súper linda. Me hice muy amiga de Denise, que hace de Sofía, es con la que más hablo, y con las demás quedó una excelente relación.

-Compartís escenas con Blanca Suárez. ¿Te gustó trabajar con ella?

-Blanca me parece lo más, una increíble persona. Tiene mucha humildad al trabajar y es muy profesional. Fue realmente un placer. Me sorprendí porque venía de estar acostumbrada a otros tratos y, de repente, encontrarme con una persona así fue un placer.

-¿Con qué expectativas llegás al estreno del final?

-¡Unas expectativas tremendas! Yo todavía no vi nada. Me dan ganas de verme con ese vestuario, el pelo que me lo cambié de color… Esa caracterización a fondo me da mucha intriga y estoy ansiosa. Me da un poco de vergüenza también, creo que lo voy a ver sola primero. Todos hicieron un trabajo increíble y va a ser realmente muy bueno. Cuando se lanzó el tráiler vi cómo la gente se volvía loca y pensé 'claro, que se preparen todos'. Que se preparen porque van a pasar muchas cosas súper interesantes. Si hay algo que me gustó de esta serie es ver tantas protagonistas mujeres luchando por la libertad: me parece esencial y espectacular.

Valentina Zenere (Instagram)

Tras destacarse en "Soy Luna", la actriz escaló a las pantallas internacionales y se también se convirtió en una figura de las redes sociales: en Instagram es una de las argentinas con mayor cantidad de seguidores, con más de 6.5 millones. Además, está trabajando en su primer proyecto musical.

Valentina dice ser "su peor enemigo" a la hora de hacer autocrítica sobre sus actuaciones, pero es algo en lo que está trabajando a nivel personal.

- ¿Te sentís cómoda con tanta fama?

-Sí, me siento comodísima porque realmente me apasiona lo que hago y si no trabajo siento que me falta como una parte. Para mí actuar es de lo más importante que me pasa en la vida. Lo hago todos los días desde que soy muy chica. Entonces lo llevo por ese lado. Y lo hago con mucho amor, no es que estoy en el rodaje diciendo 'ay, estoy grabando tal cosa', sino que estoy concentrada en lo que tengo que hacer, que es lo que realmente me gusta desde que soy muy chiquita. Y siempre estoy con ganas de seguir creciendo. Para soñar… tengo un montón de sueños. Así que voy a por eso.

-Después de "Las Chicas del Cable", ¿qué proyectos se vienen?

-Te puedo contar que aspiro a seguir trabajando en España, pero nunca cerrando puertas y menos con mi país, que lo amo y disfruto. Pero siempre aspiré a lo internacional, a trabajar en otros lugares. Me gusta ser flexible e ir para donde sienta que tengo que ir con mi trabajo. Y de esto cuento poco: estoy empezando un proyecto musical que hace tiempo tenía ganas de hacerlo.

Valentina Zenere (Instagram)

-¿Te gusta más la actuación o la música?

Lo que más me gusta es la actuación, es mi fuerte, pero siempre tuve lo musical al lado y con un poco de miedito. Con "Soy luna" me fui conectando mucho más con las giras, shows en vivo, grabar discos... y me encanta. Ahora conocí gente increíble en Madrid, unos productores que me volaron la cabeza. También son jóvenes y a mí me encanta el talento joven y que nos apasione tanto algo. Admiro mucho a los músicos. Siento que me faltaba aprender un poco eso: encerrarme en el estudio, verlos trabajar y aportar desde lo mío. Me hizo conectarme con eso que tenía ahí al lado y no le había dado tanta bola. Ahora puedo realmente empezar, con baby steps, de a poco.

-Ahora queda esperar por el estreno del final de "Las Chicas del Cable". Por la cuarentena, ¿cómo te parece que lo van a recibir los fanáticos? ¿Se van a a tirar al sillón a ver los capítulos de una?

-Sí, cien por ciento sí. Porque yo me he comido capítulos de una con estrenos de otras series. En la vida normal uno tiene que hacer otras cosas, pero ahora que estamos todos adentro es la oportunidad perfecta para verlo. Son cinco capítulos: yo me lo voy a ver en una tarde.