El colorido look de Mia Khalifa que se llevó todas las miradas

Mia Khalifa ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene un excelente gusto a la hora de combinar prendas y colores, y esta oportunidad no fue la excepción. La ex actriz de cine para adultos le dijo “sí” a los colores vibrantes y llamativos para disfrutar del día soleado.

Mia Khalifa conquista a sus seguidores. Foto: Instagram

De esa forma, posó en distintos lugares para exhibir la corta vestimenta que mezclaba el tono turquesa con retazos de tul fucsia repartidos en distintas partes de la prenda. Al mismo tiempo, el vestuario lleva un escote en “v” que realzaba las curvas de su cuerpo.

El sensual posteo de Mia Khalifa que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Y en la descripción del posteo, Mia escribió: “¿Podemos estar absolutamente seguros de que hay una bola de espejos para mí?”, que acompañó con el emoji de una bola disco y de burbujas.

Mia Khalifa luce su traje colorido con sus seguidores. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Mia Khalifa

La publicación de la ex actriz de cine para adultos alcanzó los 795 mil corazones rojos y casi 4 mil comentarios, en los cuales sus seguidores no solo destacaron su look, su belleza sino también su baile.

Y es que entre las fotografías que compartió, Mia lució sus dotes del baile al realizar un movimiento lento y sensual que iba acorde al ritmo de la canción que estaba escuchando en ese momento.