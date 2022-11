La Joaqui se operó las lolas y sus seguidores se dieron cuenta: “De estreno”

La Joaqui es una de las cantantes de género urbano que está pisando fuerte en el último tiempo. Si bien la cantante está en el rubro hace varios años, ahora cada una de sus canciones está siendo tendencia. Incluso, tres de sus temas están en una de las listas más importantes de Spotify: el Top 50 Argentina.

Con más de 1.8 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, la artista revoluciona las redes con cada uno de sus posteos. En su perfil de la red social de fotos y videos, La Joaqui comparte diariamente contenido sobre sus looks, shows, viajes y también videos de personas bailando sus canciones.

La Joaqui cerró el festival Movistar FRIstyle con un show repleto de hits y mucho baile Foto: Santiago Iglesias Torres

En el último tiempo, la cantante de 28 años lanzó, por lo menos, tres temas que son de los más escuchados por el país. Entre ellos está “Butakera”, la colaboración que realizó junto a El Noba, el cantante que falleció en junio de este año pero que, decidieron lanzarla de todas formas para rendirle homenaje. La canción ya tiene más de 19 millones de reproducciones en la plataforma.

También suena en los parlantes “Tu amor”, la session que hizo junto a DJ Alex y tiene más de 7.7 millones de reproducciones. Pero el último lanzamiento fue “Dos Besitos”, el tema que comparte con Salastkbron y Gusti dj, que en pocos días ya está por alcanzar las 2 millones de reproducciones.

La Joaqui pasó por el quirófano y sus fanáticos se percataron del retoque estético

Una de las claves para que las canciones de La Joaqui se hagan conocidas fueron los trends y challenges que circulan en las redes sociales. Al ritmo de “Dos Besitos”, la cantante interpretó para su cuenta de TikTok con más de un millón de seguidores, uno de los más conocidos pero un detalle se llevó todas las miradas.

Y es que la trapera se operó las lolas y el retoque no pasó desapercibido. Con un top rosa de encaje escotado, La Joaqui lució su nuevo cuerpo. “De estreno”, “Cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela... A mí me tiene que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “En qué momento pasó esto”, fueron alguno de los mensajes que le dejaron sus seguidores.