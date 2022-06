La Joaqui se presentó este miércoles en el programa “Cortá por Lozano” para ser entrevistada por Vero Lozano, hablando de su carrera musical y de su amistad con El Noba.

“Me vino muy bien ser mamá” afirmó La Joaqui cuando la periodista le preguntó por sus dos hijas, y explicó: “Me daba igual lo que pasara conmigo, hacía lo que pinte sin cuidarme de un montón de cosas. Cando fui mamá modifiqué mi conducta. Tenía un interés, una motivación”.

Vero aprovechó para preguntarle sobre cómo era su vida antes de este cambio, a lo que la cantante respondió: “Siempre me gustó cantar, pero lo tomaba como lo que me gusta no como lo que iba dejarle a otra personita”.

La artista argentina habló, además, de su amistad con El Noba y contó que en un primer momento, tras enterarse del accidente, estaba ‘como en shock’ pero finalmente pudo decirse a si misma: “El Noba es tan jede que va a volver. Tenemos que descansar nosotros para cuando él vuelva, se va a robar la escena” y agregó: “Es lo más real que hay, todos queremos hacer música con él”.

Además, contó que cuando componían juntos, él mismo no asimilaba lo que estaba logrando. “¿Vos creés que va a funcionar?” se cuestionaba el cantante de cumbia 420 mientras que ella estaba segura de él y su música.

Al finalizar la entrevista, la artista y la periodista protagonizaron un divertido momento, haciendo una competencia de freestyle en vivo, y La Joaqui dejó un alentador mensaje tanto para Vero como para el público: “No hay límite para expresarte, nunca”.

La Joaqui estrenó “Un montón” junto a Juicy BAE

La Joaqui estrenó este jueves “Un montón” junto a la artista española “Juicy BAE”. El sencillo y el video se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Esta colaboración entre La Joaqui y Juicy BAE derivó en una combinación que llevó a un drill bien pegadizo. “Un montón” trata de temáticas urbanas que se ven expresadas en las barras de las artistas argentina y española.

El videoclip se estrenó este jueves a las 20 y, a la media hora de su estreno, ya contaba con miles de visualizaciones en YouTube.

La Joaqui es una de loas exponentes de la música urbana argentina y con 27 años representa a una generación de artistas que salió de las batallas para luego incursionar en la música a lo grande.