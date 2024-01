Hoy 15 de enero, sería el cumpleaños de El Noba y tanto sus seres queridos como sus fans se encargaron de recordarlo en las redes sociales. Principalmente, su gran amiga y colega, La Joaqui, compartió una imagen junto al músico fallecido. Mientras que su mamá, Vanesa Aranda dejó un emotivo mensaje sobre su hijo.

“Hoy cumplirías solo 27 años, mamá te sigue extrañando y esperando cómo siempre después de cada show o gira”, comenzó diciendo Vanesa Aranda en su publicación de Instagram dedicada a El Noba. “No te olvides nunca lo que mamá te ama, sé que está en un mejor lugar y que donde estés estás de joda”, agregó.

El Noba cumpliría 27 años: así lo recordaron La Joaqui y su mamá, Vanesa Aranda Foto: Instagram

“Acá es difícil muy difícil , pero solo te recuerdo feliz como eras vos y único como lo sos !!! Feliz cumple mi@Niño hermoso , solo hasta que nos volvamos a ver !!!🥰🫶🏻❤️MAMÁ TE AMA , (hasta que nos volvamos a ver)”, concluyó.

Por su parte, La Joaqui comentó la publicación. “Los amo con el alma, hoy y siempre”, dijo la cantante que tiene una gran relación con la familia de su amigo, a pesar de que él ya no esté. Además, en su perfil, la intérprete de “Butakera” compartió una tierna foto de ambos juntos de espaldas y agregó un emoji de alas y un corazón naranja.

El Noba cumpliría 27 años: así lo recordaron La Joaqui y su mamá, Vanesa Aranda Foto: Instagram

La Joaqui habló sobre su conexión mística con El Noba

“Cuando se fue Lauti, sentí que la magia abandonó el mundo” confesó La Joaqui en su paso por Caja Negra haciendo referencia a la muerte de El Noba. También contó que sigue yendo a comer a la casa de la mamá del músico y tiene una gran relación con su familia y equipo de trabajo.

La muerte de El Noba, los escándalos de L-Gante y el furor por La Joaqui: los 10 momentos más destacados del 2022 Foto: Prensa

Además, abrió su corazón y explicó cómo es su fuerte conexión mística con él. “Cuando perdés a alguien muy cercano empezás a asociar y buscar respuestas a cosas. Y me acuerdo que él me decía ‘cuando te pegues no vas a dejar de ir a comer guiso a lo de la Vane’” recordó y más tarde agregó: “Ahora entiendo, él me estaba diciendo ‘por favor si yo no estoy andá’ o no sé tal vez son cosas mías, es creer o reventar”