Cazzu se refirió a la historia que La Joaqui contó sobre violencia de género y se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo que pasó junto a su amiga y colega al señalar que “estuvo entre la vida y la muerte”.

“Sentí que podía perder a mi amiga, sentí miedo. Pasó hace mucho tiempo y no sabía que ella lo iba a contar, era nuestro secreto y me emociona mucho que ella lo cuente; una cosa es militar y otra cosa es estar entre la vida y la muerte”, dijo Cazzu, quien no aguantó el llanto.

Por su parte, destacó a La Joaqui, ya que fue la primera en insertarse en las batallas de freestyle, cuando era un ambiente en el que estaba rodeada de hombres. “El lugar de ella era muy injusto”, opinó “La jefa del trap”.

Es que La Joaqui viene de compartir su dura historia de vida, mencionado cómo Cazzu fue de gran ayuda para salir adelante en una situación de violencia de género y siendo mamá de dos nenas.

Asimismo, destacó su lucha por las mujeres, aseguró que adquirió cierta seguridad “a través del arte” y se consideró responsable del lugar de la mujer en el género urbano. En ese sentido, manifestó que es “muy hostil con los varones”.

Luego de lo que fue el lanzamiento de su álbum “Nena trampa”, la cantante argentina hizo un breve repaso por su historia con la música y no sólo se refirió a las influencias musicales de su papá y su hermana sino que también hizo un análisis de los géneros a los que perteneció.

“Todos los géneros en los que estuve fueron juzgados como géneros marginales por gente que no son músicos”, analizó Cazzu, quien agregó: “Canto hace 13 años pero empecé hace un año con clases de canto”.

Por último, al ser consultada sobre su experiencia en el programa español “La Resistencia”, se sinceró al decir que le dio “bronca” que el conductor David Broncano presentara su álbum como “Niña trampa” en lugar de hacerlo con su nombre real que es “Nena trampa”.

Y agregó: “Después entendí las cuestiones culturales con respecto al humor, pero no soy una persona para la televisión”.