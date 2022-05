La Joaqui se presentó en el programa de “Podemos Hablar” y respondió a las personales preguntas de Andy Kuznetzoff sin titubear; compartiendo su dura historia de vida, mencionado como es la relación con sus padres y la gran ayuda que le dio Cazzu para salir adelante.

“Mis papás fueron papás muy jóvenes. Para mí, mi mamá es más mi hermana que mi mamá, nos criamos así” expresó La Joaqui, cuando le preguntaron por la relación con su familia. Explicó que siendo adolescente, se mudó con ella a Puerto Rico, después de ahorrar todo un verano, y agregó: “Al principio me costó mucho, estaba muy enojada por que en mi comprensión de chica no entendía que yo no veía a mi papá por que ninguno estaba en posición de pagar un pasaje de un país al otro”.

La cantante argentina expresó querer mucho a su padre y que su relación tormentosa no era por falta de afecto si no porque no se conocían, al no compartir tiempo juntos. “Cuando tuve mi primer nena me empecé a llevar muy bien con mi papá. Siempre lo amé y me daba enojo no poder compartir tanto con él”.

Su madre, por otra parte, se mudó con una nueva pareja y la artista comenzó a vivir sola siendo aún adolescente. “No supe manejar tanta libertad” explicó y reconoció que cuando su madre volvió la vio mal y descarriada. “Tuve un montón de problemas de drogas y me vinculaba y me movía en lugares que ya eran peligrosos para mí”. Fue entonces cuando regresó a Buenos Aires para vivir junto a su abuela.

La Joaqui contó que ser madre fue lo que le cambió la vida, ya que dejó las drogas e intentó darle a su hija todo lo que le habría gustado que le dieran a ella. “Cuando tuve a mi segunda nena estaba en una situación bastante de violencia y me preocupaba más mi abuelita, que en ese momento estaba con cáncer” contó. Agregó, además, que le habría gustado decírselo a su padre pero no lo hizo: “Me da más vergüenza decirle a mi papá que estoy en una relación así que lo que me da tolerarla”.

La Joaqui Foto: web

Estaba incomunicada, sin teléfono ni redes sociales y solo se sabía de memoria el número de su amiga y colega Cazzu. La cantante, dijo que la llamó desde un almacén y le contó lo que estaba sucediendo y su miedo de morirse y dejar solas a sus hijas.

“Ella me llamó y me dijo: ‘Bueno tenés listo tal departamento, andá , te va a buscar un auto acá” fue la respuesta de Cazzu ante este pedido de ayuda. “Y bueno, me fui y ahí viví hasta que me pude reacomodar y me animé a volver a hacer música”.

La Joaqui concluyó su entrevista agregando: “Me levanté más arriba de lo que me caí”; y entonó una canción próxima a estrenar, que mucho se relaciona con todo lo que superó y su forma de salir victoriosa a pesar de los obstáculos.