“El mes pasado estuve una semana sin poder salir de mi casa por las críticas”. La Jaoqui representa las dos caras de la misma moneda, una característica que muchos artistas comparten. Es que en el escenario parecen bestias inquebrantables que se comen el mundo, pero en la intimidad las palabras hirientes golpean como gancho al mentón.

Ante esto, La Joaqui no se pone una máscara y confiesa que las criticas la afectan y desnuda sus inseguridades, pese al éxito de cada lanzamiento. En una entrevista con Vía Urbano, la cantante cuenta cómo se maneja en ese sentido y, por otra parte, habla de su intención de estar presente en competencias de freestyle.

“Las críticas me super afectan, el mes pasado estuve una semana sin poder salir de mi casa, porque me sentía muy avasallada. Cuando más gente te escucha, más gente te critica y te quiere al mismo tiempo. El mes pasado estuve con una crisis existencial, leo un comentario malo y ya me angustio, soy muy sensible a las críticas”, explica la rapera.

Pese a eso, asegura la “inseguridad” es un patrón que tiene presente también ante cada estreno. “Me pasa con todos los temas, siempre pienso que no va a funcionar antes de sacar una canción, me agarra pánico”, confiesa.

Y agrega: “Soy una persona bastante insegura y me empiezo a conflictuar tanto con las críticas que archivo fotos, me afecta y son cosas que uno tiene que trabajar”.

Al ser consultada sobre su último tema “Un montón” junto a Juicy Badass, La Joaqui dice que el proyecto “simplemente surgió” y que es un material que estaba listo desde hace ocho meses cuando la artista fue a Barcelona.

Asimismo, aclara que tiene ganas de hacer cumbia “un rato más” y dejó un pequeño adelanto de lo que se viene: “Hay algo que no tiene fecha pero es un mérito personal, tengo un tema de cumbia con una leyenda, no pensé nunca en la vida que se me pueda dar y se me dio”.

La Joaqui y el freestyle

Luego de lo que fue su participación en las clasificatorias de Red Bull Argentina 2021, La Joaqui no lo cierra las puertas a las competencias de freestyle y se muestra con ganas de estar en batallas.

“Le doy un proceso exclusivo a cada uno. En este momento, estoy en modo composición pero planeo seguir compitiendo, me encanta. Ojalá esté en alguna competencia”, anticipa.

Cabe recordar que la rapera no puedo pasar la primera clasificatoria al enfrentarse a Yenko en Red Bull Argentina 2021, competencia que terminó ganando Klan.