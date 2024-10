«La gran Icardi», L-Gante tiene nueva novia y es la ex de El Noba

En medio de la vorágine que siempre rodea a L-Gante, surgieron rumores que lo vinculan sentimentalmente con Agustina Flores, la ex pareja de El Noba, el recordado cantante de cumbia 420 que falleció en un trágico accidente en junio de 2022. Este inesperado romance ha generado una gran controversia, no solo por la cercanía que había entre El Noba y L-Gante, quienes eran grandes amigos, sino también por las circunstancias que rodean la vida personal de Agustina.

Las primeras fotos de L-Gante y Agustina juntos comenzaron a circular recientemente, captadas en la Costa argentina. Aunque ninguno de los dos confirmaron oficialmente la relación, los conductores Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno comentaron en su programa de streaming que el vínculo entre ambos “viene desde hace ya un tiempo”.

La relación entre L-Gante y El Noba trascendió más allá de lo musical, ya que ambos compartían una profunda amistad. Tras la muerte de El Noba, L-Gante le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales, donde llegó a pedir que pintaran el rostro de su amigo en su famosa limusina. Este gesto reflejaba lo significativo que había sido El Noba en su vida, lo que hace que los rumores sobre su vínculo con Agustina Flores resulten aún más sorprendentes para muchos.

Por su parte, Agustina tuvo un breve paso por los medios luego de la muerte de El Noba, debido a las tensiones que surgieron entre ella y la familia del cantante. En una entrevista con el programa A la tarde (América TV), Agustina explicó que su relación con la familia de El Noba se deterioró notablemente tras su fallecimiento: “Nunca me gustó aparecer, pero si me acusan de cosas que no son ciertas, tengo que salir a explicar la verdad. La última vez que fui a la casa de Lauti, los papás me saludaron bien, pero la hermana me dio vuelta la cara”, confesó.

Aunque las fotos y los comentarios de los streamers parecen confirmar la relación entre L-Gante y Agustina, ambos se mantienen en silencio. Lo único que se sabe con certeza es que ambos se siguen en redes sociales, lo que para muchos es otra señal de que la relación podría estar avanzando.

Habrá que esperar para ver si alguno de los dos decide romper el silencio y hablar públicamente de este supuesto romance que ha causado tanto revuelo en el mundo del espectáculo.