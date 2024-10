L-Gante contó la verdad de su relación con Wanda Nara y le dejó una indirecta a Mauro Icardi: “En la casa ...”

La historia entre L-Gante y Wanda Nara parece no tener fin, cada vez se agrega un nuevo capítulo que pone en dudas la relación entre ellos, y la de la conductora con Mauro Icardi, ya que ella misma sostuvo que están separados, pero el futbolista compartió fotos con su esposa. Esta vez, fue el cantante de RKT, quien contó más detalles en el programa de Susana Giménez.

El artista llegó al piso de “la diva de la televisión” por primera vez y habló de todo. En un principio, la conductora le preguntó sobre su situación legal, ya que en estos días enfrenta el juicio oral por diferentes causas, las mismas que lo llevaron a estar 100 días en prisión el año pasado.

Filtraron fotos de Wanda Nara a los besos con L-Gante. Gentileza Instagram.

L-Gante contó su verdad sobre Wanda Nara y chicaneó a Mauro Icardi

El momento más llamativo fue cuando Susana Giménez le preguntó por su relación con Wanda Nara, quien estuvo la semana anterior en el programa. Si bien en esa ocasión, la conductora de Bake Off sostuvo que es su “amigo”, en la semana se filtraron fotos de ellos dándose un beso en Luján.

“¿Estás enamorada de Wanda? ¿Pasó algo ahí o no? Porque yo le pregunto a ella y me dice que son amigos”, quiso saber Susana. A lo que L-Gante contestó: “No. Pasaron muchas cosas. Pasa que está Icardi en la casa, ¿Qué te va a decir? Mira si viene, dice algo, y después tiene que volver a la casa y está el marido… es raro”.

Luego en la pantalla pasaron la foto de ellos besándose en la Basílica de Luján, por lo que Susana pidió que le explicara la situación entre ellos. “Eso fue hace mucho. Habíamos ido a un boliche en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa foto salió a la luz la semana pasada”, explicó L-Gante.

“Lo que tengo que decir es que es una gran mujer, una gran mamá. La conocí en un evento que se hizo. Ella estaba al lado mío”, comentó el cantante sobre la relación que la une a Wanda.

L-Gante en lo de Susana Giménez

Luego L-Gante fue contundente y expresó con enojo: “Ahora ya no hablamos más. Yo ya me enfoqué en mí a full. Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas más grandes que yo y que la tienen que tener más claras que yo”.

Por su parte, Wanda Nara se mostró enojada y dejó una historia de Instagram dedicada a L-Gante. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones”, expresó la conductora de Bake Off Famosos.