Se filtró una foto de L-Gante y Wanda Nara a los besos en Luján: la palabra del cantante

Fiel al destino que tan familiar les suena, la historia de Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante parece tener más temporadas que novela turca.

Luego de que este domingo en el living de Susana Giménez la conductora de Bake Off Famosos hablara de todo un poco y también sobre su relación con futbolista, este lunes se activaron otras bombas.

Wanda Nara, en el living de Susana.

Por un lado, la empresaria no se animó a hablar de separación propiamente dicho, pero sí aseguró que Icardi estaba en Turquía y que ella necesitaba cierta “estabilidad emocional”, para lo que eligió su lugar en el mundo: Argentina.

Wanda y L-Gante, a los besos.

No obstante, por la tarde de este lunes el jugador subió una foto con la misma perrita que Wanda llevó al programa de Susana y lo acompañó con un particular epígrafe: “Los perros detectan el amor en el corazón, no en las palabras”.

L-Gante y Wanda Nara, a los besos en Luján

En la noche de este lunes, en la cuenta oficial de LAM publicaron una foto en la que se ve a Wanda y a L-Gante confundidos en un apasionado beso frente a la Basílica de Luján.

L-Gante asegura que la foto es vieja

Sobre L-Gante la mediática también había hablado el domingo: dijo que el músico se ofendió al ver cómo habían editado su participación en Bake Off Famosos. “Hasta me bloqueó y todo”, dijo Wanda.

Mientras Wanda eligió subir una historia con su perrita mirando el programa de repostería desde la comodidad de su sillón, L-Gante sí se hizo eco de la imagen difundida y la desmintió con un conciso mensaje: “Esta foto es vieja, yo ayer no fui a la peregrinación”.