El desopilante ida y vuelta entre Wanda Nara y Susana Giménez: “Dijiste que eran virgen”

El domingo por la noche, la televisión argentina vivió uno de esos momentos inolvidables cuando Susana Giménez entrevistó a Wanda Nara en un programa lleno de confesiones y risas. Las dos grandes figuras del espectáculo se embarcaron en una charla relajada que pronto se tornó desopilante, especialmente cuando el tema giró hacia la intimidad de Susana.

La conversación comenzó con un comentario de la diva sobre la virginidad que descolocó a Wanda. “La virginidad, creo yo, no le dan tanta importancia como antes”, lanzó Susana con su característico estilo despreocupado. Wanda, sin dudarlo, reaccionó con asombro: “¡¿Cómo que no?!”. Pero lo mejor estaba por venir.

Wanda Nara y Susana tienen una gran relación de amistad.

La charla íntima entre Wanda Nara y Susana Giménez

Entre risas y bromas, la conversación subió de tono cuando Wanda Nara, siempre picante, hizo una revelación que dejó a todos perplejos: “Vos el otro día dijiste que eras ‘virgen’”. Ante la sorpresa de Susana, quien intentó disimular su desconcierto, la mediática siguió: “Dijiste, hace un montón no tengo relaciones...”. El estudio estalló en carcajadas, con Susana y Wanda riéndose a carcajadas. Sin duda, fue uno de los momentos más comentados del programa y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Susana Giménez, conocida por su espontaneidad y buen humor, tomó el comentario con gracia y prefirió no entrar en detalles, aunque la situación se convirtió en uno de los puntos más altos de la entrevista.

Wanda Nara habló de su separación de Mauro Icardi

Además de los momentos desopilantes, Wanda aprovechó el espacio para sincerarse sobre su vida personal y, en particular, sobre su reciente separación de Mauro Icardi. La empresaria explicó las razones detrás de su distanciamiento del futbolista: “Estuve muchos años viviendo afuera, casi 17 años. Se me mezcló el tema de la salud, los chicos más grandes... No es lo mismo cuando tenés a los hijos bebés. Yo siempre los disfracé. Pero llega un momento en que los chicos necesitan estabilidad emocional, amigos, colegios, familia cerca”.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron hace algunas semanas y parece ser definitivo.

Wanda reconoció que la distancia y el estilo de vida que llevaban afectaron su relación, aunque afirmó que Mauro siempre será parte de su familia. “Con Mauro vamos a ser siempre familia. Pero la verdad es que es muy complicado. Yo siempre pasé los cumpleaños sola. Esas cosas, sumado a que tengo ganas de hacer lo que siempre quise, influyeron”, confesó la mediática.