La desgarradora confesión de Wanda Nara sobre su salud: “Tengo que tomar pastillas de por vida”

Wanda Nara es una de las figuras más populares del país y ahora se luce todas las noches en la conducción de Bake Off Famosos por Telefe. Sin embargo, hace más de un año debió enfrentar el momento más difícil de su vida cuando le dieron el diagnóstico de leucemia, el cual sigue transitando con los cuidados pertinentes. En su visita al programa de Susana Giménez contó en primera persona cómo vive su salud.

La famosa está enfocada en su trabajo e instalada en Argentina, si bien ya pasó más de un año del desgarrador diagnóstico que recibió, Wanda contó cómo fue ese momento y explicó cómo es el tratamiento que tiene que seguir de por vida por su enfermedad.

Wanda Nara estuvo en el programa de Susana Giménez y habló de su enfermedad

Wanda Nara abrió su corazón y contó en el living de Susana Giménez sobre su enfermedad

Wanda contó en primera persona cómo fue el día en qué recibió el diagnóstico. “Estaba internada en otro lado y cuando vos llamaste me derivaron, porque yo no sabía lo que tenía, y ahí me derivaron a las personas que vos me presentaste de Fundaleu”, comenzó su relato la conductora.

“El tratamiento es de pastillas. Nadie se animaba a decirme qué tenía y por teléfono me dijeron ‘mirá, no hay que dar un diagnóstico así, pero estás tan ansiosa, tan nerviosa’, y dijeron ‘tenés, esto, esto y esto’. Yo me quedé en shock”, agregó Wanda Nara emocionada.

“Tengo que tomar varias pastillas de por vida”, contó la famosa sobre lo difícil que es llevar la rutina con varios medicamente. Luego reveló que sus hijos se involucran en el proceso, pero que a ella le genera incomodidad: “A veces me angustia cuando viene Isi con el vaso de agua y las pastillas, ‘mami, ¿las tomaste? ¿te olvidaste’?. Ellos escucharon eso y les quedó en la cabeza que la pastilla es importantísima”.

Asimismo, Wanda recordó el día que se enteraron sus hijos de su diagnóstico a pesar de que ella no estaba preparada para decirles. “Fue terrible para ellos. No pensé que tan rápido les iba a llegar la información y tampoco podía enfrentarlos ni podía decirles algo de lo que yo tampoco tenía certezas ni confirmación. Fue un momento terrible”.