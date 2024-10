Moria Casán fulminó a Wanda Nara con un duro comentario por su aspecto físico

Moria Casán es conocida por su sinceridad y no tener pelos en la lengua. En redes sociales, especialmente en X (exTwitter), aprovecha cada oportunidad para expresar sus opiniones y compartir su vida, lo que siempre genera revuelo. Esa autenticidad es parte de su encanto y también de su polémica. Sin dudas, la mediática sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación.

Tras el debut de “Bake Off Famosos”, fue picante y divertida con Wanda Nara, por lo que la One le realizó un inesperado comentario.

La sorpresiva respuesta de Moria Casán a una foto de Wanda

“¿Cuál es tu estado sentimental hoy?”, le consultaron sus fanáticos en una caja de preguntas a Wanda. Evitando entrar en detalles, la mediática respondió “feliz” y compartió una foto posando, una imagen al borde de la censura, ya que utilizó una selfie suya en la que se la ve con un crop top negro oversize donde se nota que no lleva corpiño.

La publicación de la conductora de Telefe provocó una avalancha de reacciones. Ángel de Brito, al ver la imagen, la compartió y lanzó: “¿Por qué Wanda sube esta foto? Solo respuestas incorrectas”. Aunque recibió muchos comentarios, la verdadera sorpresa llegó cuando Moria respondió con: “Silicona explotada”.

Moria Casán acorraló a L-Gante y le preguntó por su relación con Wanda Nara

En octubre de 2022, Wanda Nara fue la protagonista del videoclip de L-Gante “El último romántico”, y durante ese periodo hubo rumores de que entre ellos había más que una relación de amistad, aunque nunca lo confesaron.

En esta oportunidad, el cantante se presentó a “Nave Nodriza”, el programa de Pícnic Extraterrestre conducido por Moria Casán. Y la vedette le consultó a L-Gante: “¿Qué te pasó con Wanda Nara? ¿Te calentaste? ¿Se te paró… el corazón?”. El artista comentó que todo inició cuando Wanda subió una foto a Instagram y usó una canción de él de fondo, y desde entonces, comenzaron a hablar.

“Una foto en la que bastante linda se veía con la canción ‘Bar’, que tengo con Tini”, señaló. Luego, comentó que se conocieron en un evento, donde se sentaron el uno al lado del otro y tuvieron la oportunidad de charlar y conocerse. Cuando Moria le consultó si le gustó, L-Gante respondió: “Sí, obvio”.

“Con tal de comprobar que la otra persona está actuando, yo actúo”, indicó L-Gante sobre su accionar cuando Wanda le comenzó a hablar. Luego, negó que Wanda lo haya usado para vengarse de la situación entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Totalmente no. Si alguien quiere romper la película, no creo que me apuntaría a mí, sino que a algo más verdadero y más genuino. Yo no tengo músculos ni los millones que tiene Mauro”. Y aclaró que fue algo más imprevisto.