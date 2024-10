En Bake Off Famosos, Cami Homs le confesó a Wanda Nara cómo hizo para salir adelante tras su separación

Camila Homs es una modelo argentina que está en su mejor momento personal y laboral, después de su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, con quien tiene dos hijos Francesca y Bautista. La famosa es una de las participantes de Bake Off Famosos.

La modelo bajó su perfil mediático y disfruta de sus proyectos profesionales. Después de la exposición que tuvo ella y sus hijos en medio de la disputa con su ex y cuando éste inició una relación con Tini Stoessel.

Camila Homs.

Si bien Camila no la pasó bien en el momento de extrema exposición pública, su separación del futbolista le sirvió para hacer carrera en los medios de comunicación y hoy trabajar como modelo de importantes marcas. Este jueves se animó a hablar sobre el momento de superación que debió atravesar.

Cómo superó Cami Homs su separación

En el marco de la prueba -una red velvet con forma de corazón roto-, Wanda Nara se acercó a la isla de la modelo para preguntarle cómo hizo para superar el mal momento que atravesó tras su separación.

“Soy de encerrarme para llorar, que no se entere nadie, me la trago y me las arreglo”, aseguró.

“No podía llorar en mi casa, tenía que estar bien por esos dos angelitos. Ellos me dieron la fuerza para salir adelante. Y acá estoy, súper bien”, dijo con un sonrisa.

Wanda, por su lado, le transmitió su admiración por la fortaleza y el ímpetu para salir adelante, demostrando empoderamiento apenas se separó.

Camila Homs recordó a Rodrigo De Paul en Bake Off Famosos

En más de una ocasión, la Camila Homs contó que una de sus pasiones es la gastronomía y, en especial la pastelería, es por eso que intenta lucirse en el programa de Telefe y mostrar su talento para las recetas dulces.

En la primera entrega del reality, la consigna pedía que cada participante elija un momento de felicidad y celebración de sus vidas para trasladar a los cupcakes. Camila decidió homenajear a su vida en Italia cuando vivía con Rodrigo De Paul y todas las experiencias que vivió en ese país.

Camila Homs en Bake Off Famosos

“Cami Homs hará cupcakes de limón, rellenos de mermeladas de frambuesa y con agua de rosas. Estarán decorados con buttercream y frambuesas, en recuerdo de su paso por Italia y su amor por la pastelería”, contó Wanda Nara sobre el instante elegido por la modelo para inspirarse en la decoración de los cupcakes del día.

La modelo reflejó en su plato el momento feliz de su vida en el exterior antes de su escandalosa separación y cuando en ese entonces cocinaba postres y tenía una cuenta en Instagram destinada a eso.