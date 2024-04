La reacción del papá de Cami Homs a la canción de Tini Stoessel: ¿defendió a la cantante?

Tini Stoessel es una cantante argentina de 27 años, que acaba de lanzar su quinto álbum de estudio, Un mechón de pelo, y ya posee miles de reproducciones en plataformas digitales. La cantante comentó que es el disco más personal e íntimo de su carrera, ya que toca tema muy delicados de su vida.

Una de las canciones lleva el nombre “Ni de ti”, y allí habló sobre las fuertes acusaciones que recibió sobre su relación con Rodrigo De Paul, ya que la tildaron de la tercera en discordia y de romper una familia, teniendo en cuenta que antes el futbolista tenía un matrimonio con Cami Homs y tuvieron dos hijos. Además, aclaró las acusaciones sobre que se droga con: “Lamento, pincharles el globo, pero no me drogo”.

Tini Stoessel le dedicó una canción a Cami Homs, y a las acusaciones sobre romper una familia y que es una drogadicta Foto: Twitter

Tini Stoessel se cansó de hacer silencio y habló sobre el tema, y en la canción aclaró que ella no se robó a nadie y que tiene pruebas. Frente a esto, el papá de Cami Homs habló en una entrevista con LAM (América) y escuchó la letra de la canción en vivo.

Horacio Homs se refirió a la canción y explicó: “Analizándolo ahora, para mí es algo más comercial que algo que le quiera decir a Camila, porque si le hubiese querido decir algo, lo hubiese dicho antes”, y luego mencionó un accionar en el comienzo de la relación entre Tini y Rodrigo: “Tini una vez le mandó un mensaje por Instagram a Camila y lo borró. Se ve que se arrepintió”.

Horacio, el papá de Cami Homs defendió a Tini Stoessel y apuntó contra Rodrigo De Paul

En la misma entrevista, Ángel de Brito le mencionó a Horacio, el padre de Cami Homs, que Tini Stoessel constantemente recalca que ella no rompió ningún matrimonio y que agarró a Rodrigo De Paul separado. Frente a esto, Horacio Homs explicó: “La que rompió el matrimonio no fue justamente Tini, el que rompió el matrimonio fue Rodrigo. No le echamos la culpa a Tini porque yo no tengo ninguna duda que esa chica nunca supo la verdad”.

Y luego se volvió a referir a la canción “Ni de ti” y agregó: “En nombre de Camila pido disculpas de lo que habrá hecho en su momento, porque todo lo que dijo Camila no creo que le conste a ella, estaría enojada. Dijo lo que dijo, pero hoy creería que si se cruzan la saluda”.