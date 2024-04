Tini Stoessel fulminó a Cami Homs en su nueva canción: qué dice la letra

Tini Stoessel es una cantante argentina de 27 años, que acaba de lanzar su quinto álbum de estudio, Un mechón del pelo, al que ella se refirió como el más íntimo y personal de su carrera, ya que trata temas muy delicados, de los cuales nunca se animó a hablar, pero está vez eligió hacer catarsis a través de la música.

Cami Homs es una modelo e influencer argentina, que estuvo en pareja con el futbolista Rodrigo de Paul, y juntos tuvieron dos hijos. Más tarde, tras la separación entre ellos, el jugador de la Selección Argentina comenzó una relación con Tini Stoessel. A partir de esto, hubo rumores de que la cantante fue la tercera en discordia y Camila le habría tildado de drogadicta.

"Ni de ti", la canción de Tini Stoessel con dedicatoria para Cami Homs.

Luego de mucho tiempo en silencio, Tini Stoessel decidió hablar del tema y lo hizo a través de “Ni de ti”, una de las canciones de su álbum Un mechón de Pelo. “Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit… Dicen que me escondo para tomarme una pill, que por eso estoy skinny”, así comienza la canción.

“Ni de ti” tiene sonidos fuertes y agresivos, y en medio aparecen audios de la abuela de Tini, quien casi se creyó las acusaciones contra su nieta. “El que esté libre de pecado tire la primera. Por cada uno que me odie tengo a 10 que me quieran. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera. Me quedé callada para que a los niños no les duela… Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, frente a las acusaciones de ser la tercera en discordia entre Homs y De Paul.

Luego se refirió a las acusaciones sobre que ella es drogadicta y los memes en redes sociales que la acusan de lo mismo: “Lamento pincharles el globo, no me drogo. Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida”. “No le lleves el apunte, porque yo sé lo que es todo inventado, todo… mentira”, dice uno de los audios de la abuela de Tini.

La abuela de Tini Stoessel apareció con audios en off en la canción "Ni de ti". Foto: Twitter

Tini finalizó con un discurso leído: “Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimenta con mentiras absurdas, opinando de mi vida con total impunidad, es un acto de insensibilidad brutal. Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación o una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible, engañando, difamando con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan. Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras, les deseo de todo corazón que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas”.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su canción “Ni de ti”

En una entrevista con Apple Music, Tini Stoessel explicó el significado de “Ni de ti”: “Representa la ira, ese momento donde todo te da rabia. El beat tiene un poco de agresión. Todo viene de esas mentiras dando vuelta que hasta llegaron a mi abuela, quien se preocupó. La llamé y me intentó tranquilizar, me dijo ‘yo sé quién sos y sé que todo es inventado’. Aun así, en mi mente sentía algo intrusivo que me decía ‘no estoy tranquila’ mientras ella me decía ‘Martina, calma’. Decidimos incluir esas frases que mi abuela tiró en la llamada, porque muestran cómo fueron esos cambios”.