Así fue el primer programa de Bake Off Famosos: cómo le fue de rating con Wanda Nara como conductora

La espera ya terminó. Tras varios meses de preparación y negociaciones, llegó Bake Off Famosos a la pantalla de Telefe con participantes y jueces de lujo.

“Hoy empieza el reality más dulce. Y ellos ya tienen sus cucharas listas”, aseveró la cuenta oficial del reality más dulce de Argentina.

La nueva edición del programa contó por primera vez con participantes reconocidos en el mundo del espectáculo y el debut de Wanda Nara. Por tanto, la primera emisión de la competencia no dejó de ser dulce y atractivo para el paladar.

Así comenzó el primer programa de Bake Off Famosos

El primer capítulo del programa comenzó con la llegada de los participantes. Ahí, cada uno se puso en su estación para comenzar el primer desafío.

“Yo la verdad soñaba con estar acá”, destacó Andrea del Boca al ver por primera vez la estación de cocina de Bake Off Famosos.

Luego de la presentación, llegó Wanda Nara, causando conmoción entre los participantes, quienes no dudaron en recordar su canción “Bad Bitch”.

“Todo viene bien hasta que llega ella, Wanda”, aseveró Gastón Edul, el conocido periodista deportivo.

Tras la llegada de la conductora, la conductora habló con cada uno de los participantes para conocer sus diferentes objetivos. Uno de los que llamó la atención fue Gastón Edul, quien sentenció que tenía un claro objetivo: ganar.

“Vengo de otro rubro totalmente diferente. Pero bueno, cuando le llamaron me animé porque si vengo, es a competir de verdad”, destacó el periodista, a lo que recalcó en privado: “Recién conocí a mis compañeros y algunos ya están en la pavadita”.

Cómo será cada episodio de Bake Off Famosos

Al culminar las presentaciones, Wanda Nara presentó la modalidad de la competencia. Cada episodio tendría dos desafíos: uno creativo y técnico.

El que constituya los mejores platillos, sería nombrado pastelero estrella. El que tenga los peores postres, sería retirado de la competición.

Seguidamente, la persona que llegue a ganar la competencia, ganaría 30 millones de pesos.

En qué consiste el primer desafío creativo de Bake Off Famosos

Desde otro aspecto, el programa contó con un primer desafío creativo, que consistía en hacer seis cupcakes bajo el concepto de la celebración con un mismo sabor en dos horas.

“Tienen libertad para elegir sus ingredientes. Pero si o sí, que refleje el momento de gloria de su vida”, detalló Wanda Nara.

El bloqueo de Karina que conformó el primer meme de Bake Off Celebrity

Durante los primeros momentos, Karina fue la primera que se bloqueó durante la preparación de sus cupcakes.

“Cuando arranco, me bloqueo. Me quedó así como angustiada”, destacó la actriz con algo de temor.

Durante ese momento, los jueces se acercaron para apoyarla, lo que hizo que Olga Karina dijera la frase que conformó el primer meme: “Afuera bajón, afuera bajón”.

Cómo fueron las primeras presentaciones de Bake Off Celebrity

El primero en presentar su cupcake fue Gastón Edul, quien tuvo como inspiración el Mundial de Qatar 2022. Al ser degustado por los jueces, tuvo una buena calificación.

“El relleno bien, yo estaba esperando la cachetada. Pero, sin cachetada, sólido”, expresó el periodista deportivo.

Otra de las personas que presentó sus cupcakes fue Karina Olga, quien quiso realzar su pasaje por la industria de la moda. Para su preparación utilizó flores afrodisiacas, causando ciertas risas en el estudio.

“Chicas, cuando hagan un postre, pongan flores afrodisiacas, ron y les va a ir bien, seguramente”, detalló la actriz argentina.

Pese a lo exótico del cupcake, Karina no logró tener una buena calificación. “Quizás me olvidé de algunas cosas que no encontraba”, detalló la actriz.

En qué consistió el desafío técnico de Bake Off Famosos

Tras concluir el desafío creativo, tuvieron que hacer un el ejercicio técnico, que consistía en una torta de celebración con chispas de colores por dentro.

La receta fue preparada durante dos horas y media. En ese entonces, algunos participantes tuvieron un pico de estrés. “Alguna cascarita se me fue adentro y dije, no va a importar, igual lo revuelvo”, detalló Karina.

Al culminar el tiempo, el jurado probó las tortas sin saber de quiénes eran. Ahí, eligieron la mejor entre todos los participantes: la de Cande Molfese.

Quién fue el primer eliminado de Bake Off Famosos

El pastelero estrella fue Marcos Milinkovic y la primera eliminada de Bake Off Famosos fue Karina Olga.

Cómo fue el rating de Bake Off Famosos

Finalmente, el reality show con la conducción de Wanda Nara tuvo un pico de hasta 12,4 de rating.