Wanda Nara habló de más y spoileó al próximo eliminado de Bake Off: el desopilante momento

Bake Off llegó a la pantalla de Telefe, pero esta vez con la particularidad de que compiten famosos en el reality de cocina. Tiene a Wanda Nara como conductora del programa y a un jurado de lujo compuesto por: Damián Betular, Maru Botana y Cristophe Krywonis. La competencia ya empezó y cada participante deja lo mejor de sí para realizar los mejores platos dulces.

El ciclo televisivo cuenta de dos desafíos por día: uno creativo y uno técnico, en el que los famosos deben cumplir las consignas y sacar a relucir su talento culinario para crear diferentes tortas, alfajores, tartas, o cualquier variedad dulce que presenta el jurado.

En cada episodio se eligen el mejor y peor pastelero. Mientras que el mejor se lleva el delantal celeste, el peor queda eliminado del juego. Hasta el momento ya abandonaron tres personas la competencia, ellos son: Karina Jelinek, Javier Calamaro y Gastón Edul.

Wanda Nara estuvo en el programa de Susana Giménez

El blooper de Wanda Nara en Susana Giménez con el que reveló el próximo eliminado de Bake Off Famosos

En medio de su visita al programa de Susana Giménez, la conductora charló con los chicos que forman parte deL streaming que reacciona en vivo y sin querer reveló información de más sobre los capítulos que ya están grabados.

Wanda Nara spoileó el próximo eliminado de Bake Off Famosos

“Recién traté de extorsionar al jurado de Bake Off Famosos para que me tiren vistos buenos en las próximas pruebas y no pude”, le dijo Nacho Elizalde, quien participa del programa de cocina, a Wanda Nara.

“Con Betular vos la tenés jodida para mí. Pero igual, él zafa diciendo que tu eliminación fue cuando él no estaba”, le respondió Wanda sin darse cuenta que anticipó quien es el próximo eliminado del reality de cocina.

“¿Estamos spoileando? ¡Eso no pasó, gente!”, expresó Nacho Elizalde intentando arreglar el error de Wanda mientras ella se tapaba la cara.

Después la conductora intentó arreglar lo que dijo y agregó con humor: “Bueno, igual quién se lo iba a imaginar a Nacho ganador. Ni la familia. Después de la torta inodoro que hiciste”.