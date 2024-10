Acusan a Wanda Nara de criticar a Nati Jota: la respuesta de la empresaria

Wanda Nara es nuevamente el foco de atención entre los titulares. Su conducción en Bake Off Famosos la ha destacado como una de las favoritas del medio.

“Antes que el jurado se vaya, yo invité a un amigo que, hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas, y en las malas. Quiero que me acompañe, porque me voy a quedar sola”, destacó Wanda Nara en Bake Off al presentar a L-Gante como invitado especial.

Ahora bien, la conductora ha sido protagonista de algunos momentos polémicos. Uno de ellos ocurrió en las últimas horas, cuando se filtró un video de ella hablando sobre Nati Jota.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre Nati Jota?

El video habría ocurrido tras cámaras, cuando algunos participantes de Bake Off se encontraban charlando. En ese momento, se le habría escuchado hablar a Wanda Nara sobre la conductora de OLGA.

“Chicos, se sabe que es medio rapidona Nati”, expresó la empresaria fuera de cámara, lo que provocó la risa de sus compañeros.

La aclaración de Wanda Nara sobre el video

Tras viralizarse el video sobre “Nati Jota” por LAM, Wanda Nara decidió aclarar lo sucedido. A través de un tweet, sentenció que no estaba hablando de la periodista, sino de Naty Córdoba.

La aclaración de Wanda Nara sobre el video que se hizo viral sobre "Nati Jota".

“Estamos hablando de la Naty que está en la mesa sentada … Porque es rápida jugando al truco”, aseveró la empresaria sobre la verdad detrás del video viralizado en redes sociales.

Esta versión fue corroborada por Kenny Palacios, quien se encontraba en ese momento en él tras cámara de Bake Off Famosos: “Chicos no inventen. Mencionan a Nati Jota. Pero el comentario es por Naty Córdoba, que está sentada en la mesa”.

Cómo es la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi, según Kenny Palacios

Desde otro aspecto, Kenny Palacios reveló cómo sería la relación actual entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En este aspecto, reconoció que su vínculo era similar al que gozaba con Maxi López, su exesposo.

“La verdad que muy bien, ya los vieron juntos, con sus hijos, se llevan muy bien, tanto como con Maxi, ahora con Mauro”, destacó el estilista de la modelo argentina.

Finalmente, respecto a una posible reconciliación, Palacios sentenció en Ciudad Magazine que todo podría suceder: “No, la verdad que no sé. Todo puede ser, todo puede pasar como sí o como no. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Ella ahora está muy enfocada en su trabajo”.