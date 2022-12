De morocha y flequillo rollinga a pelo bordó con extensiones: los looks de Tamara Báez, ex de L-Gante

En pareja con L-Gante por más de cinco años, Tamara Báez saltó a la fama a la par que el líder de la cumbia 420. Si bien ya no están más juntos, la joven de 22 años supo cosechar una buena cantidad de fanáticos en sus redes sociales que la apoyan.

En las primeras apariciones públicas del artista, Tamara optaba por mantener un perfil bajo. Sin embargo, con el paso del tiempo y la popularidad que iba ganando el músico, su entonces pareja comenzó a mostrarse cada vez más.

Tamara Báez. Foto: Instagram

Es así como llegó a la fama. Y con ella vinieron sucesivos cambios de looks que incluyeron hasta algunos retoques estéticos como cirugía de nariz y lolas, inyecciones de ácido hialurónico en los labios, colocación de extensiones y varios tratamientos más.

Lejos quedaron los tiempos cuando de adolescente se sentía “turrita” y se dejaba el pelo morocho con flequillo rollinga y piercing en la cara. Es por eso que cada vez que circulan fotos de Tamara Báez antes de volverse famosa los usuarios aseguran que se convirtió “en otra persona”.

Tamara Báez con look de "turrita" Foto: web

Ahora a la ex de L-Gante le gusta lucir más arreglada, por eso siempre se muestra con una manicura recién hecho de uñas esculpidas y make-up de pestañas XL. Incluso, uno de sus más recientes cambios fue luego de su paso por la peluquería cundo optó por llevar una cabellera bordó.

De un día para el otro la influencer abandó el rubio que la acompañó hasta ahora y sorprendió a todos con este radical cambio de estilo. Pese a la sorpresa, los usuarios reaccionaron bien y le dejaron comentarios en redes a favor de su nueva imagen.

Tamara Báez antes de ser famosa Foto: web

La vez que Tamara Báez se defendió de las críticas a su cambios de imagen

Al viralizarse las fotos de Tamara Baéz de su pasado muchos usuarios realizan críticas, cuestionamientos o hasta memes en las redes sociales que la influencer ya no tolera. Por eso optó por defenderse.

“Yo me pregunto... ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona. ¡Dios! Me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, comenzó en su descargo que compartió por video.

El antes y el después de Tamara Báez Foto: web

Y siguió: “No entiendo qué les molesta o por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste”.