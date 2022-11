Tamara Báez saludó a sus fanáticos con un osado look que la dejó al borde de la censura: “Buen día”

Tamara Báez no es muy activa en su cuenta de Instagram, pero en los últimos días ha estado subiendo contenido a sus historias ya sea para compartir los momentos de diversión que vive junto a sus amigas o para presentar su radical cambio de look que se realizó.

Tamara mostró la casa donde vive con su hija. Foto: Instagram/@tamibaez429

En esta oportunidad, la ex pareja del referente urbano posó desde el espejo de la sala luciendo únicamente un top negro strapless y una bombacha negra con tiras gruesas colmadas de pequeñas piedras plateadas, lo cual aportaba elegancia y estilo a la prenda.

Y al mismo tiempo, lució su nuevo color de cabello al igual que el trabajo de manicuría que realizó en sus uñas; y desde el sector inferior de la captura, escribió: “Buen día”, acompañado de un corazón negro.

Tamara Báez al borde de la censura. Foto: Instagram

Cuál fue el tatuaje que Tamara Báez se realizó en la cara

No es la primera vez que la ex novia de L-Gante se somete a un trabajo artístico sobre su piel, ya que en otras oportunidades ha presentado los grabados que lleva; sin embargo, en el marco de un cambio de look total que fue a mano de su cabello, Báez elevó la apuesta y se arriesgó a algo completamente nuevo.

Tamara Báez se tatuó la cara. Foto: Instagram

A través de las historias de Instagram reveló el momento en que se encontraba recostada en compañía de su pequeña hija mientras tatuaban su cara. El trabajo fue realizado al lado de su oreja, y se trató de un conjunto de figuras geométricas que con gran alegría exhibió.