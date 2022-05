Luego de casi 6 meses del asesinato de Lucio Dupuy, una ley contra el maltrato infantil está en camino para ser aprobada y la Justicia está por dictar una condena contra las acusadas: la progenitora del pequeño, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la madre, Abigail Páez.

Durante el programa de televisión Viviana Con Vos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez, abuelos de la víctima, recordaron a su nieto y cómo recibieron la noticia de su muerte: “Nos enteramos cuando estábamos en Luján. Nos dijeron que les habían entrado a robar, esa fue la primera declaración de las asesinas, y dijeron que a Lucito lo habían estropeado”.

Cabe destacar que, si bien el niño había sido criado por sus abuelos, a sus cuatro años la progenitora lo reclamó y lo trasladó con ella a Santa Rosa, la capital pampeana en donde le quitó la vida junto a su novia. Según detallaron, Espósito Valenti buscaba cobrar una asignación con él.

La familia de Lucio busca justicia y pidió cadena perpetua para las imputadas. Foto: Victoria Urruspuru

En este sentido, Ramón habló sobre los resultados arrojados por los exámenes psicológicos que le realizaron a las detenidas: “El odio por el cual lo asesinaron venia hacia mí y hacia mi hijo (Christian Dupuy), según las pericias. Lo matan por placer y odio al género opuesto. Una semana antes de asesinarlo le mandan un mensaje a Christian de que lo iban a mandar de vuelta porque era muy demandante y no podían tener relaciones”.

Asesinato de Lucio Dupuy: un crimen que pudo haber sido evitado

Durante el programa, Silvia contó que el 25 de agosto del 2021, tres meses antes del crimen, la vecina de ambas imputadas escuchó gritos del menor y realizó una denuncia; no obstante, cuando fue la policía el caso no avanzó: “Quedó en la nada, la sociedad en ese momento no estaba comprometida con nada. Ahora la gente lo está”.

En su momento, la magistrada de familia, Ana Clara Pérez Ballester, le revocó la tenencia de Lucio a Christian, su padre. En diálogo con VíaPaís, Ramón aseguró: “Estoy esperando que la jueza me dé la cara, algún día me va a tener que dar una explicación porque esto era totalmente evitable”.

El niño presentaba quemaduras, mordidas y estaba quebrado, pero aún así ningún profesional, tanto de la salud como de la educación -que estuvo en contacto con él previo a su asesinato- alertó algo de ello.

Ramón Dupuy junto a su nieto, Lucio. Foto: Facebook

“Las maestras nos mintieron en la cara porque sí fue con lastimaduras, quebrado; incluso faltó una semana completa al jardín. Nos lo negaron y nosotros fuimos con la intención de que nos entregaran una carpetita con los dibujos y trabajos que Lucio había hecho allá, pero no nos quisieron dar esas carpetas”, confió el hombre a este medio.

El miércoles 16 de marzo las ilustraciones que la víctima hacía en el jardín de infantes fueron analizadas para tratar de determinar si sufría violencia infantil o doméstica. De esta forma, comprobaron que recibía maltratos y abusos, y pedía auxilio a gritos.

¿Qué sentencia podrían recibir las acusadas de asesinar a Lucio?

Si bien este crimen ayudó a concientizar sobre el maltrato infantil, fue y sigue siendo una lucha muy dolorosa para su familia. El padre de la víctima está bajo tratamiento y su objetivo es que se haga justicia. La etapa de pruebas está cerrando y debido a toda la información recabada, están esperanzados de que las acusadas recibirán cadena perpetua a fin de año.

Asimismo, el Congreso de la Nación tiene como prioridad el tratamiento de la Ley Lucio, un proyecto promovido por el diputado Martín Maquieyra que busca salvar a todos los niños que sufren maltrato infantil, como es el caso de la menor de 2 años asesinada en Salta por su madre, Micaela Noemí Colque, o el de Tahiel, el pequeño que murió de manera violenta en Gualeguaychú.

Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez (27) son las acusadas de asesinar a Lucio Dupuy. Foto: LM Neuquén

“Lucio no se lo merecía; nadie merece esto, por eso luchamos, por eso hay una Ley”, indicó Silvia, la abuela del menor. Lejos de cruzarse de brazos, la familia hará que su asesinato sea un punto de quiebre para esta problemática, que cada vez despierta la preocupación de más argentinos.