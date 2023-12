Jury de enjuiciamiento por el crimen de Lucio Dupuy: “está muerto por tu culpa, por la culpa de la jueza y de la asesora”

En el marco de jury de enjuiciamiento contra la titular del Juzgado de Familia, Niños y Adolescentes, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora, Elisa Alejandra Catán, acusadas por ‘mal desempeño en sus funciones’ por el asesinato de Lucio Dupuy, se llevó a cabo la quinta audiencia. En esta ocasión, el abuelo del nene, Ramón Dupuy, se enfrentó con la ex abogada de la familia, Adriana Mascaró.

La abogada, Mascaró, había sido contratada por Ramón para poder instruir a la tía de Lucio, Leticia Hidalgo, en el momento que se determinó que la tutela del nene volviera con su progenitora, Magdalena Espósito Valenti.

El careo entre el abuelo de Lucio Dupuy y Mascaró

La audiencia comenzó este martes a las 8.30 y Ramón fue el primero en hablar: “A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (el papá de Lucio). Todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas Mascaró se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”, según logró acceder Infobae.

Sin embargo, la abogada desmintió los dichos y afirmó: “Jamás me entregaron eso… Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo”. Asimismo, negó que Ramón le entregó todas las fotos que mencionó: “Solo recibí una foto, que me mandó Leticia, porque la mamá le había hecho a Lucio un corte de pelo raro. Pero eso no era para sospechar sobre una situación de riesgo”, aseguró.

Ramón aseguró que le entregó a la abogada una carpetas con las pruebas necesarias para no entregar la tutela de Lucio. Foto: Infobae

El juicio estuvo a cargo del procurador subrogante, Guillermo Sancho, con la intervención del abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial de Catán, Ana Carolina Díaz.

“Fuiste a mi casa y nunca me llevaste nada”, afirmó Mascaró mientras Ramón lo negaba. Cuando la abogada le preguntó la fecha de las fotos, él respondió que no sabía ya que las había sacado de las redes sociales. “No podes decir que me llevaste a mí esas pruebas, si Lucio ya estaba con su mamá y yo ya no trabajaba para ustedes”, respondió la abogada.

El abuelo seguía insistiendo que le había acercado una carpeta transparente con seis o siete hojas, pero Mascaró afirmó que en ese momento no seguía trabajando para la familia Dupuy. “¿Cómo que no? Si eso fue una semana después de que se trajeran a Lucio (cuando Magdalena se llevó a su hijo desde General Pico a Santa Rosa)”, afirmó Ramón.

La abogada negó haber recibido las pruebas de Ramón. Foto: Infobae

“Ustedes fueron a casa diciendo que la madre había venido a buscar a Lucio y que no se lo podía llevar porque había restricción de circulación. En ese momento había una disposición nacional que decía que los chicos que tenían régimen comunicacional con los padres, estaban exceptuados de esa restricción. Entonces, yo les ofrecí acompañar a la comisaría a ella (Leticia Hidalgo) y Maxi para hacer la denuncia para que trajeran a Lucio de vuelta a Pico”, respondió Mascaró.

Pero Ramón aseguró que la abogada le había dicho que la mamá de Lucio había conseguido un permiso: “¿Cómo le permiten ir a buscarlo y no circular para traerlo?”, aseveró. Además, afirmó que le comentó: “La jueza dijo que la madre era la madre y no se podía hacer nada”. Mientras Mascaró lo negaba.

“Si vos realmente pensaba que tu nieto corría peligro, ¿por qué no llevaste esas pruebas a la comisaría? Tampoco jamás me hiciste una denuncia en el Colegio de Abogados por mi actuación”, señaló la letrada. Ramón aseguró que no la denunció por “la amistad” que tenían.

Mascaró señaló: “Lo último que voy a decir: entiendo lo que causó la muerte de Lucio, pero eso no te da derecho. Un año y medio pasó (desde el momento que se determinó el acuerdo de tutela hasta el asesinato) y querés hacer responsable a personas que no tienen nada que ver”. Ramón no se quedó callado y señaló: “¿Nosotros somos los asesinos de Lucio? ¡Ustedes tienen la culpa! Lucio está muerto por tu culpa, por la culpa de la jueza y de la asesora”.

La letrada aseguró que si ella hubiese tenido las pruebas, nunca hubiera firmado ningún acuerdo. Sin embargo, el abuelo dijo: “Te las entregué”, y finalizó diciendo: “Acá parece que nosotros fuésemos los culpables de la muerte de Lucio. Nosotros no somos asesinos. Lucio pasó cuatro años felices con nosotros”. Este viernes se va a determinar el veredicto del juicio, que podría terminar con la destitución de Pérez Ballester y Catán.