Caso Lucio Dupuy: declaró Magdalena Espósito Valenti, madre del pequeño y aseguró: “Sigo sin poder creerlo”

El juicio que busca determinar culpables y condenas por el crimen del pequeño Lucio Dupuy ya lleva 16 días; y este jueves fue el turno de que declare Magdalena Espósito Valenti, progenitora del niño de 5 años y una de las acusadas por el crimen que conmocionó a La Pampa y todo el país.

Qué dijo la madre de Lucio Dupuy sobre el crimen del pequeño pampeano

Tanto Espósito Valenti como su pareja, Abigail Páez, están siendo juzgadas por el crimen de Lucio. Ese jueves, le tocó declarar a la progenitora del niño y aseguró que aún no cree lo ocurrido. “Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida (…) Al día de hoy sigo sin poder creerlo”, sostuvo y agregó: “A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente”.

“Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, señaló ante los jueces del Tribunal de Audiencia.

Además, el defensor oficial de la imputada, Pablo De Biasi, mostró imágenes de Lucio para mostrar como era su vida bajo el cuidado de Espósito Valenti; luego de esto, la mujer se negó a responder preguntas.

Antes de que declare la acusada, según detalla InfoPico, hablaron otros tres testigos:

Una familiar de Espósito Valenti, que contó como era la relación de la mujer con Christian Dupuy, habló sobre las mudanzas de la mujer, la relación de Páez con el menor, entre otras cosas. Una abogada, que dio detalles sobre un convenio de cuidado que hicieron la progenitora con una tía paterna. Un farmacéutico, que se desempeña en la posta sanitaria del barrio Aeropuerto, para que reconociera un informe oficial.

QUÉ DIJO ABIGAIL PÁEZ, LA PAREJA DE LA MADRE DE LUCIO DUPUY

El pasado 12 de diciembre, Pablo De Biasi, abogado defensor de Páez, anunció que Abigail Páez quería declarar. Ante este aviso, Espósito Valentí decidió retirarse de la sala y no escuchar su testimonio, ni siquiera a través de parlantes.

“Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho”, arrancó declarando la acusada. Después, dio detalles de lo que hizo el día del crimen y concluyó su declaración.

Cuándo finaliza el juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Durante estas seis semanas de juicio, que se desarrolla a puertas cerradas, ya declararon 71 testigos; y el proceso terminaría luego de las próximas dos audiencias. El martes 20 de diciembre declararán los últimos testigos, y el jueves 22, iniciarán los alegatos.

“Nosotros estamos convencidos de que las encontrarán culpables; queremos una Justicia ejemplar. Estamos esperando a febrero para la sentencia”, señaló Silvia en diálogo con VíaPaís. De esta forma, confirmó que el debate oral no sufrió atrasos y las fechas previstas podrían cumplirse correctamente.