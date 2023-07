El abuelo de Lucio Dupuy estuvo en San Luis: “Les pido disculpas a los ciudadanos por tener semejantes lacras detenidas en la provincia”

El abuelo paterno de Lucio Dupuy estuvo en San Luis en una charla que dictó en la Universidad Nacional de San Luis sobre la concientización por el maltrato infantil y los derechos de los niños. Además se refirió a las condenadas por la causa y dio un mensaje a los habitantes de la provincia.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy estuvo en San Luis y dio una charla sobre concientización por el maltrato infantil. Foto: Orlando Pelichotti

“Les pido disculpas a los ciudadanos por tener semejantes lacras detenidas en la provincia”, expresó Ramón Dupuy, en referencia a las dos mujeres condenadas por el crimen de Lucio. El abuelo y la familia del pequeño que murió en el 2021 en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, sienten que tienen un compromiso social para que no existan más casos como el del niño.

El dolor de la familia de Lucio Dupuy que busca dar un mensaje social

Ramón contó que fue muy doloroso todo el proceso investigativo sobre la muerte del niño y que cada información que les llegaba día a día, era terrible. “Es muy difícil vivir sin Lucio, saber que él no está, no lo asumimos porque aún lo llevamos dentro nuestro. Para nosotros no está muerto, sino que está más vivo que nunca”, expresó.

En entrevista con El Chorrillero, el abuelo de Lucio dijo que no está conforme con la condena que le dieron a Magdalena Espósito Valenti (madre del niño) y a Abigail Páez (pareja de ella), ya que a la madre no le dieron el cargo por abuso sexual.

El sentido abrazo de la familia de Lucio Dupuy con la sanción de la Ley Lucio. Ahora buscan que todas las provincias se adhieran. Foto: Captura de pantalla

También reclamó por los derechos que les han dado a ellas, ya que conviven juntas estando en prisión. “Ellas mataron a Lucio por ser varón, porque interfería en la pareja y ahora viven juntas en una cárcel”, dijo el abuelo del niño asesinado.

Además, Ramón Dupuy está recorriendo cada provincia del país para que todas se adhieran a la Ley Lucio, la cual se aprobó en el Congreso de la Nación. Así también lo hizo en San Luis, donde se reunió con las autoridades para solicitar que apliquen la ley.